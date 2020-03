Kúdela po další prohře: Musíme si uvědomit, za koho hrajeme

Obránce Ondřej Kúdela věří, že porážka 0:2 na Slovácku bude pro fotbalisty pražské Slavie dostatečným varováním. Obhájci titulu prohráli druhé ze tří jarních ligových kol a jejich náskok v čele tabulky před druhou Plzní se snížil na deset bodů. Podle Kúdely si bude muset tým některé věci vyříkat a změnit přístup.

"Prohry k fotbalu a sportu obecně patří, jde ale o to, jakým způsobem prohrajete. Musíme si uvědomit, o co hrajeme a za koho hrajeme," citoval klubový web Kúdelu.

Slavia za tři jarní kola přišla o šest bodů z velkého náskoku na Plzeň a v příštím zápase ji doma čeká nevyzpytatelné derby se Spartou. "Mrzí nás to, ale náskok máme dostatečný. Je to druhé varování a myslím, že by to stačilo. Musíme svůj přístup změnit," prohlásil Kúdela.

"Je to o tom, že naše hra není tak uhlazená jako na podzim. Musíme si sednout a věci si možná trochu důrazněji vyříkat. Nejen kluci, kteří přišli, si musí uvědomit, o co se tady hraje a kde se hraje. Příští týden máme derby a musíme to odčinit," dodal Kúdela, který v neděli vedl Slavii jako kapitán.

Nechtěl se vymlouvat na to, že Slavii v zimě opustily některé opory a kádr se výrazně omladil. "Nechci to na to svádět, na hřišti je dostatek zkušených hráčů, abychom si řekli, jak chceme hrát. Měli jsme šance, které měly skončit gólem, poté také střely z nesmyslných pozic," uvedl Kúdela.

"Možná to vypadalo, že jsme měli hodně šancí, ale byly to takové střely, které branku moc neohrozily. Měli jsme jenom pár skutečně nebezpečných situací, kdy domácí vykopávali míč z brankové čáry. Slovácko mělo v prvním poločase jednu šanci, kterou využilo. To nám chybělo, z naší strany v zápase scházel důraz. Druhý gól pak osud utkání definitivně zpečetil," dodal Kúdela.