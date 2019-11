Liberec zmasakroval Zlín, Opava si připsala cennou výhru

Fotbalisté Liberce rozdrtili v 17. kole první ligy Zlín 5:0. Domácí rozhodli o výhře už v úvodním dějství, kdy se po třech asistencích od Tomáše Malinského postupně trefili Radim Breite, Petar Musa a Roman Potočný, který brzy po pauze přidal čtvrtý gól. "Ševci" dohrávali od 52. minuty bez vyloučeného Pabla Podia a v přesilovce uzavřel skóre střídající Jakub Pešek.

Liberec si v lize připsal nejvyšší vítězství od srpna 2014, kdy doma porazil Ostravu rekordně 6:0. Slovan zvítězil potřetí z posledních čtyř kol a z osmého místa neúplné tabulky ztrácí dva body na pátou Spartu. Zlín v lize v Liberci prohrál popáté z posledních šesti duelů, po třech kolech vyšel naprázdno a je třináctý.

V prvním poločase jako by na hřišti existovali jen domácí, kteří se už v šesté minutě dostali do vedení. Malinský se protáhl do vápna, od lajny přihrál před branku a nabíhající Breite zblízka prostřelil Rakovana. Domácí kapitán, jenž se po čtyřech kolech vrátil do základní sestavy, skóroval poprvé od konce března.

Severočeši kontrolovali průběh a ve 22. minutě zvýšili. Po další přihrávce Malinského se po centru hlavičkou na přední tyč prosadil Musa a připsal si sedmý gól v ligové sezoně. Poté Karafiátův přímý kop s problémy vyrazil Rakovan.

V 38. minutě si připsal třetí asistenci Malinský. Do jeho centru se z voleje položil Potočný a trefil balon ideálně na zadní tyč. V 41. minutě poprvé zahrozili hosté, Železník ale zblízka mířil jen do břevna.

Čtyři minuty po pauze inkasovali hosté počtvrté. Po Musově centru akrobaticky sklepl míč do sítě Potočný a podruhé v životě dal v jednom ligovém duelu dvě branky. Zároveň se osmým gólem v ročníku osamostatnil v čele týmových střelců.

V 52. minutě bylo s hosty ještě hůře. Podio zatáhl unikajícího Musu a rozhodčí Hocek mu ukázal rovnou červenou kartu. Chvíli nato mohl zkompletovat hattrick Potočný, technickou střelou ale minul. Poté jeho střelu zneškodnil Rakovan.

Osm minut před koncem už Severočeši opět slavili. Po chybě Buchty se dostal do úniku střídající Pešek a před Rakovanem nezaváhal. Liberec dělil jediný gól od toho, aby vyrovnal svou nejvyšší ligovou výhry v samostatné historii. Marovu střelu ale vytáhl Rakovan a neprosadili se ani Kuchta a Breite. Zlín prohrál v lize o pět branek poprvé od května 2009.