Lídři ligy se představí doma, Sparta jede do Karviné

První fotbalová liga se v úterý a ve středu naplno rozběhla po více než dvouměsíční koronavirové přestávce a o víkendu bude nejvyšší soutěž pokračovat 26. kolem. Vedoucí Slavia ve šlágru přivítá třetí Jablonec. Domácí premiéru bez diváků v sobotu absolvuje také druhá Plzeň v utkání s Mladou Boleslaví.

Kvůli opatřením v boji s covidem-19 může být na stadionech stále jen maximálně 300 lidí. Už v týdnu se ale některým klubům vešlo na tribuny několik desítek fanoušků z řad permanentkářů nebo členů kotle.

Slavia zvládla vstup do obnovené sezony a odvezla si vítězství 1:0 z Mladé Boleslavi. Obhájci titulu si připsali druhou jarní výhru a v čele tabulky udrželi osmibodový náskok na Plzeň. Pražané doma neprohráli v posledních 27 ligových zápasech od předloňské porážky právě s Jabloncem.

"Kdybychom podali stejný výkon jako v Boleslavi, ať už v ofenzivě i defenzivě, bylo by to dobré. I když samozřejmě vždy jsou tam nějaké chyby, nedostatky. To, že tady nejsou fanoušci, je sice velké minus, ale i tak to pořád bereme jako domácí prostředí," uvedl slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

Jablonec doma zdolal Zlín rovněž 1:0, přestože dohrával téměř celý druhý poločas bez vyloučeného Dominika Plechatého. Vedle něj bude v sobotu chybět i trojice Jan Matoušek, Jan Sýkora, Jakub Jugas. "Když jsme ze Slavie brali hráče na hostování, věděli jsme, že nebudou moct nastoupit. Musíme se s tím vypořádat. Jdeme do boje," řekl jablonecký kouč Petr Rada.

Do Edenu se fanoušci fyzicky nedostanou, ale mohou si koupit alespoň plastovou figurínu s vlastní fotografií, která bude umístěna na tribuně.

Ani Plzeň při ligovém restartu nezaváhala a porazila Spartu na jejím hřišti 2:1. Západočeši vyhráli i šesté soutěžní utkání pod trenérem Adrianem Guľou. Sedmá Mladá Boleslav zvítězila v jediném z posledních sedmi kol a v březnu Viktorii podlehla ve čtvrtfinále domácího poháru (2:4).

"Věřím, že si do zápasu s Boleslaví přeneseme sebevědomí, budeme týmoví, disciplinovaní a samozřejmě vítězní, což je náš jasný plán," prohlásil slovenský trenér Guľa.

Také Plzeň na utkání nebude mít fanoušky, ale inspiruje se například Spartou a domácí hráče z reproduktorů poženou chorály skalních příznivců. "Na stadionu nebude tak velké ticho a věřím, že to v rámci možností bude OK a pomůže nám to k vítězství," podotkl Guľa.

Sparta chce zlomit sérii, Bohemka zase doma

Trápící se Sparta po Plzni protáhla sérii bez ligové výhry na šest kol a zůstala devátá. Svěřence trenéra Václava Kotala v neděli na hřišti třinácté Karviné nečeká lehký úkol, protože Slezané ještě na jaře neprohráli a neinkasovali. Doma letos vyhráli všechny tři zápasy nejvyšší soutěže.

Pátá Ostrava by remízu 0:0 s poslední Příbramí chtěla napravit ve Zlíně. Sobotní duel bude pikantní pro domácího kouče Bohumila Pánika, jenž před návratem k "Ševcům" působil v Baníku. Čtrnáctý Zlín z pěti jarních utkání získal jediný bod.

"Pro nás může být výhodou, že Baník a jeho hráče znám z předchozího působení. Úplně jinak hrát nemůže, byť nový rukopis trenéra Kozla tam je znát. Něco v tom týmu určitě zůstává," prohlásil Páník, kterému v Jablonci nevyšel obnovený zlínský debut.

Příbram při ligové premiéře trenéra Pavla Horvátha sice bodovala s favorizovanou Ostravou, ale čekání na ligové vítězství protáhla na 18 utkání. Středočeši v sobotu hrají na stadionu desáté Olomouce s cílem získat první venkovní body v sezoně.

Liberec si po úvodní porážce 0:2 v Teplicích spravil chuť v Českých Budějovicích, kde zvítězil 1:0 a poskočil na čtvrté místo. Slovan v sobotu přivítá šesté Slovácko.

Bohemians 1905 po suverénním triumfu 4:0 nad Teplicemi hrají opět doma. Na půdě jedenáctých Pražanů se představí v tabulce osmý nováček z Českých Budějovic.

Dvanácté Teplice rovněž v neděli hostí předposlední Opavu, s níž doma v samostatné lize ještě neprohrály.