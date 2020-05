Liga je zpět. Koho pustí kluby na stadion?

Po koronavirové pauze a sobotní dohrávce Teplic s Libercem se v tomto týdnu naplno rozběhne obnovená sezona první fotbalové ligy. Po pondělním dalším uvolnění vládních opatření proti covidu-19 může být na stadionech přítomno 300 lidí a kluby díky tomu budou moci dostat do hlediště alespoň několik fanoušků. Zřejmě nejhlasitější podporu bude mít na úterním utkání s Ostravou Příbram, kterou U Litavky podpoří asi 80 příznivců. Pár nejvěrnějších z fanklubu dostanou na stadion také v Teplicích, na Spartě a zřejmě i v Opavě.

Na sobotním duelu v Teplicích mohlo být v hledišti včetně hráčů, realizačních týmů a rozhodčích jen 150 osob. Přesto se na stadion dostali tři nejvěrnější z domácího fanklubu, kteří dělali podavače míčů na tribuně. Podle protokolu je aktuálně k organizaci ligového duelu zápasu potřeba 175 lidí, takže klubům zbývá přes 100 volných míst. Většina z nich je zaplní partnery a sponzory.

Zřejmě největší prostor nabídla fanouškům Příbram. Poslední tým tabulky se rozhodl umožnit vstup na stadion těm, kteří si zakoupili celoroční permanentní vstupenku. Volné permanentky neplatí.

"Jdou tam vipkaři, mládežničtí trenéři, náš oficiální fanklub a vybraní permanentkáři, kteří si to zaplatili. Upřednostnili jsme ty, kteří tu pracujou, kteří fandí a kteří si to koupili. Kotlík je zhruba 20 lidí a zatím se nám ozvalo zhruba 60 permanentkářů, takže na zápas s Baníkem budeme mít asi 80 fanoušků," řekl ČTK mluvčí klubu Tomáš Větrovský.

Pár desítek permanentkářů z kotle uvažuje pustit na stadion i Opava, která ve středu ve slezském derby přivítá Karvinou. Hostující klub při svém prvním domácím zápase po koronavirové pauze v neděli proti Spartě naopak může na fanoušky zapomenout, protože v regionu kvůli ohnisku koronavirové nákazy v Dole Darkov neplatí uvolnění akcí pro 300 osob.

Tepličtí při zvýšení kvóty ze 150 na 300 lidí budou moci mít na stadionu při nedělním utkání s Opavou o několik fanoušků více. "Volná místa dostanou primárně partneři a nejspíš deset míst necháme pro ty nejvěrnější z fanklubu, kteří jezdí na každý zapas i ven," řekl ČTK teplický mluvčí Martin Kovařík.

Budějovice pozvaly zástupce města a kraje

Několik nejvěrnějších příznivců bude moci sledovat i středeční šlágr Sparty s Plzní. "I při počtu 300 lidí jsme chtěli mít na stadionu fanoušky, ale byli jsme schopni vymezit místo jen jednotkám příznivců. Půjde například o nejvyšší vedení našeho fanklubu," řekl ČTK tiskový mluvčí Sparty Ondřej Kasík.

"K realizačním týmům, hráčům a dalším osobám potřebným k uspořádání zápasu počítáme i s ostrahou nejdůležitějších míst na stadionu, technickým zajištěním, jako jsou trávníkáři, údržbáři, elektrikář. Kdyby zhasla světla, vypadla elektrika a museli bychom nahodit záložní generátor. Jsou to lidé, o kterých třeba fanoušci nemají úplnou představu, proč by tady měli být, ale jejich role při organizaci zápasu je poměrně dost důležitá," podotkl Kasík.

"Pak tu budeme mít lidi z komunikace, jejichž role bude o to důležitější, že fanoušci nemůžou být na stadionu. Budeme přenášet lidem to, co normálně můžou vidět z tribun, ale v televizi pro to nebude prostor. Předzápasovou rozcvičku nebo příjezd na stadion. V provizorním režimu budeme mít otevřené skyboxy, což je jediná úroveň VIP hostů, kterou pro zápas s Plzní a pravděpodobně i s Teplicemi budeme schopni odbavit. Budou naplněny asi z poloviny kapacity. Je to pro nás důležité, protože klub posledních 80 dní neplnil závazky ze sponzorských smluv," dodal.

Nováček ligy z Českých Budějovic pozval na středeční zápas s Libercem zástupce města. "Samozřejmě bychom moc rádi měli na stadionu fanoušky, ale tím počtem lehce přesahujícím 100 osob bychom se prakticky nikomu nedokázali zavděčit. Proto jsme se rozhodli, že při takto nízkém počtu volných míst pozveme na stadion zástupce města a také Jihočeského kraje. Právě město a kraj nás totiž v posledních sezonách finančně podporují a této podpory si nesmírně vážíme. Pozvánku dostanou také představitelé z řad našich hlavních obchodních partnerů," uvedl mluvčí klubu Aleš Strouha.

Zřejmě do poslední chvíle budou čekat Bohemians 1905. Pokud jim zbudou na středeční duel s Teplicemi volná místa, pozvali by VIP permanentkáře. Některé kluby včetně mistrovské Slavie, Plzně či Ostravy zatím podle mluvčích ještě stále řeší, kým kvótu doplní.