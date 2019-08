Ligový víkend: Spartu čeká boj s Ostravou, Plzeň jede do Teplic

Po čtvrtečních nepovedených odvetách třetího předkola Evropské ligy, kdy vypadli fotbalisté Plzně, Sparty i Mladé Boleslavi, pokračuje šestým kolem nejvyšší soutěž. Viktoria se představí v Teplicích, Letenští hostí Ostravu a tým z města automobilů hraje rovněž v neděli v Jablonci. Už v pátek večer ligový lídr a obhájce titulu Slavia zvítězila v Českých Budějovicích.

Plzeň sice proti Antverpám doma předvedla diametrálně odlišný výkon než v předchozím prohraném utkání se Slováckem (0:2), ale ani vítězství 2:1 po prodloužení svěřencům Pavla Vrby nestačilo k postupu kvůli úvodní porážce 0:1 z Belgie.

"Myslím, že zápas s Antverpami nám ukázal, že jsme velmi silní. Je třeba na to navázat a věřím, že se nám to povede už další ligový zápas. Věřím i v to, že jsme v kabině psychicky dostatečně silní, že se dokážeme na Teplice připravit," uvedl plzeňský asistent Marek Bakoš.

Viktoria v první lize vyhrála v Teplicích jediný z posledních sedmi duelů. "Každý ligový tým je na svém trávníku velmi sebevědomý, stejně tak i Teplice budou na nás připravené. Je to velmi silný tým, párkrát se jim podařilo nás překvapit. Musíme se na ně dobře připravit, psychicky i fyzicky zregenerovat a hurá na ně," prohlásil Bakoš.

Spartu čeká po vyřazení Ostrava

Sparta v Turecku podlehla Trabzonsporu 1:2, nenapravila domácí remízu 2:2 a potřetí za sebou ji čeká podzim bez pohárů. Výběr trenéra Václava Jílka v minulém ligovém kole prohrál přestřelku v Mladé Boleslavi 3:4 a ztrácí na vedoucí Slavii už šest bodů.

"Nesmíme dovolit, aby to s námi teď zamávalo, jdeme nějakou cestou a ta musí pokračovat. Musíme se přepnout na ligu, která je stejně důležitá. Chceme v ní uspět a musíme se hned zkoncentrovat na těžký zápas s Ostravou. Je potřeba se dobře připravit, musíme ho zvládnout," řekl záložník či obránce Sparty Michal Sáček.

Jablonec má s Boleslaví mizernou bilanci

Mladá Boleslav podobně jako Plzeň doplatila v odvetě 3. předkola EL na neproměňování šancí, s bukurešťským FCSB prohrála 0:1 gólem z nastavení a nezužitkovala nadějnou bezbrankovou remízu z Rumunska. Jablonec doma sice v lize vyhrál devětkrát za sebou, ale Středočechy porazil v jediném z posledních devíti utkání v nejvyšší soutěži.

"Zažívají asi to, co jsme zažili my s Pjunikem (vyřazení ve 2. předkole EL), když jsme byli zklamaní. Mladá Boleslav má natolik zkušené hráče, že se z toho oklepou, a fotbalový život běží dál. Mají nějaké cíle, takže tady budou chtít navázat na šňůru, kterou mají v lize," konstatoval jablonecký trenér Petr Rada, který odkoučuje 350. ligový zápas.

Ve čtvrtém nedělním duelu se poslední Karviná pokusí o premiérovou výhru v sezoně proti předposlednímu Liberci. Ten prohrál poslední čtyři kola a pod tlakem je nový trenér Pavel Hoftych.

V sobotu jsou na programu tři utkání. Slovácko po vítězství v Plzni hostí Příbram, kterou v lize porazilo sedmkrát za sebou. Bohemians 1905 v Ďolíčku vyzvou Olomouc. "Klokani" vyhráli jediný z posledních 10 vzájemných ligových soubojů. Opava po třech porážkách za sebou přivítá Zlín, jenž venku osmkrát v řadě nebodoval.