Ligový vládce: Životní sezona. Jsem strašně rád, rozplývá se Kopic

Záložník Jan Kopic považuje vítězství v anketě o nejlepšího hráče uplynulého ročníku první ligy za největší individuální ocenění v kariéře. Čerstvý mistr s Viktorií Plzeň uvedl, že prožil životní sezonu. S dvanácti gólovými asistencemi byl nejlepším nahrávačem soutěže a k tomu přidal šest branek.

"Samozřejmě to byla moje životní sezona, před sezonou bych si to asi ani nepředstavoval. Cítil jsem se celou sezonu fakt dobře. Stojí za tím práce celého týmu. Když hraje tým dobře, těží z toho jednotlivci. Jak Krmi (Michael Krmenčík) jako nejlepší střelec, tak já za hráče sezony," řekl Kopic novinářům.

"Je to samozřejmě největší individuální trofej v kariéře. Já toho teda zatím individuálně moc nezískal, spíš nic než moc. Jsem za to strašně rád. Vítězství si cením o to víc, že v té anketě hlasují i hráči a trenéři. Je to samozřejmě i závazek do další práce. Vždy je těžší pozice obhájit než se tam vyhoupnout," dodal sedmadvacetiletý reprezentant.

Šesti góly vyrovnal svůj druhý nejlepší výsledek v jedné ligové sezoně, více branek dal jen v ročníku 2014/15, kdy se trefil ještě v dresu Jablonce osmkrát. Navíc byl suverénně nejlepším nahrávačem.

"Samozřejmě jsem s tím spokojený. Nevím, jestli by s tím číslem byl spokojený Krmi, když jsem včera po Dukle slyšel, že 13 gólů by mu bylo trapných," připomněl s úsměvem Krmenčíkova slova po sobotním hattricku a vylepšení jeho střeleckého účtu na 16 gólů. "Ale já jsem rád i za těch 12 asistencí," dodal Kopic.

Zatím neví, kolik za cenu pro hráče sezony bude muset dát plzeňskému pokladníkovi brankáři Matúši Kozáčikovi. "Spíš by mi mohli něco dát kluci," vtipkoval Kopic. "Ale nejspíš budu muset něco zaplatit. Myslím, že to Koza ani nemá v sazebníku. Takže to tam rychle dopíše. Já pak klukům odnesu ukázat cenu do kabiny, ať mají taky radost," usmál se Kopic.

V Plzni odehrál po příchodu z Jablonce třetí sezonu a měl nejvyrovnanější formu. "Samozřejmě každý hráč si musí roli v týmu vybojovat a já jsem nebyl výjimka. Když pak podáváte dobré výkony a tým ví, že se o vás může opřít, je pak zodpovědnost větší," konstatoval.

Zisk titulu vynesl Plzni účast ve skupině Ligy mistrů, kterou si Kopic zahraje poprvé. "Co jsem v Plzni, tak jsme třikrát hráli předkola, a vím, jak strašně těžké je se přes ně dostat. Ani jednou se nám to nepovedlo, co jsem tu. Jsem strašně rád, že když byla příležitost dostat se do skupiny, tak se to povedlo. Bude tam šest a třeba i víc úžasných utkání. Půjdeme si to užít, ale samozřejmě se budeme snažit i něco hrát," řekl Kopic.

Do skupiny by si přál čerstvého vítěze a obhájce trofeje Real Madrid. "To je pro mě prostě nejvíc a hodně kluků v kabině to má stejně. Je to nej tým, tři roky za sebou vyhráli Ligu mistrů. Chtěli bychom si to proti nim vyzkoušet. Samozřejmě to bude něco jiného než v televizi, tam to vypadá snadněji. Může se stát, že s nimi prohrajeme větším rozdílem, ale nebudeme první ani poslední. Ten zápas už si nikdo z nás třeba nebude moci znovu zahrát. A i kdybychom dostali Manchester, Barcelonu, je to jeden velký tým vedle druhého," dodal.