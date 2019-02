Mahrún může následovat Júsufa, říká trenér Miroslav Soukup

Bohemians Praha učinila s bahrajnským útočníkem Júsufem Hilálem výborné zkušenosti. V lize se prosadil - s pěti gól nejlepší střelec týmu, fanoušci si ho zamilovali, za dobré peníze (uvádí se 10 milionů korun) ho prodali do Slavie Praha. Na jaře však zůstává ještě v Ďolíčku a nyní k němu přibyl krajan Mohamed Mahrún. A podle bývalého trenéra bahrajnské reprezentace Miroslava Soukupa by to mohl být také skvělý tah.

BOHEMKA DO TOHO!!! JSEM PŘIPRAVENÝA DĚKUJI ZA VŠE! A SVÉMU TÝMU PŘEJU JEN TO NEJLEPŠÍ! Takto oslovila nová posila jedenadvacetiletý bahrajnský útočník Mohamed Mahrún po svém příletu do Prahy na Twitteru fanoušky Bohemians Praha.

Na angažmá v Evropě, které ho posune v kariéře dál, se moc těší. Fanoušci se těší na něj. A trenér Miroslav Soukup, jenž ho vedl v bahrajnské reprezentaci a přivítal ho i osobně v Praze, naznačuje, že by měl následovat svého krajana Abdalláha Júsufa Hilála.

"Mahrún udělal za poslední dva roky obrovský pokrok. Díky tomu, že v bahrajnské lize existuje povinnost zařazovat do utkání jednoho mladého hráče, nastupoval za Al-Riffa, jeden z nejlepších klubu v zemi," odhaluje Soukup hráčův vývoj. "Začal se prosazovat i v olympijském týmu, viděl jsem v něm obrovský potenciál a vzal ho do kádru na lednové mistrovství Asie v Arabských emirátech," věřil mu. Mahrún nastoupil do všech zápasů včetně osmifinále s Jižní Koreou, dvakrát byl v základní sestavě.

"Je to chytrý inteligentní kluk, jehož zdobí dynamika, silový i rychlostní typ, který se i jako střídající dostane do utkání," popisuje Soukup svého nedávného svěřence. "Pravák, ale nebojí se levou, slušná hra hlavou," vypočítává. "Ale hlavně mě upoutalo, že se chová jako útočník, který je ochotný neustále se nabízet, sprintovat za obranu, nabíhat. To je jeho obrovská přednost," zdůrazňuje.

Přechod do Evropy je pro arabské hráče nesmírně těžký ze společenského, kulturního a sociálního hlediska. "Júsuf byl v tomto hledu vyspělejší," přiznává Soukup. "Mahrún neumí tak dobře anglicky, ale bude se muset do ní dostat. Navíc má velkou podporu v Júsufovi, život v Praze bude tak pro něj snazší," je přesvědčen, "Je však o tři roky mladší, může udělat podobnou kariéru," prorokuje vzestup hráči, za něhož Bohenians podle údajů dali dva miliony korun.