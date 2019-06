Mareš se vrací do Teplic. Jablonec získal posilu z Ukrajiny

Fotbalové Teplice představily první posily pro novou sezonu. Do mateřského klubu se po sedmi letech vrátil útočník Jakub Mareš, který naposledy působil v polském Lubinu. Druhou letní akvizicí je španělský krajní obránce Manel Royo Castell z třetiligového Barakalda. Oběma hráčům po minulém ročníku skončily smlouvy.

Dvaatřicetiletý Mareš v české nejvyšší soutěži za Teplice, Slovácko, Spartu, Mladou Boleslav a Duklu celkem odehrál 233 zápasů, vstřelil 34 gólů a přidal 24 asistencí. Vicemistr světa do 20 let z roku 2007 také působil na Slovensku ve Slovanu Bratislava a Ružomberoku. Na Stínadlech podepsal Mareš tříletý kontrakt.

"Kuba je vítězný typ hráče, dravý útočník s bohatými zkušenostmi z české ligy i ze zahraničí. Jsem moc rád, že se rozhodl pro Teplice, pomůže nám s ofenzivním stylem hry a také k návratu teplického diváka na Stínadla," řekl teplický trenér Stanislav Hejkal pro klubový web.

Pětadvacetiletý Royo má za sebou také třetiligová angažmá v B-týmech Valladolidu nebo Espaňolu Barcelona. "Manel je technicky vybavený hráč, který chce hodně hrát na míči. Má dobrou přihrávku do kolma i kvalitní centr. V mládeži hrával středního záložníka, což mu pomáhá v dnešním fotbale, kde týmy hledají technicky dobře vybavené beky. Navíc je variabilní, je použitelný v systému na tři i na čtyři obránce," popsal Hejkal španělského beka, jenž se Teplicím upsal na dva roky.

Jablonec lovil v ukrajinské lize

První letní posilou fotbalového Jablonce se stal ukrajinský krajní obránce či záložník Andrij Curikov. K Severočechům zamířil po konci v Olexandriji a podepsal dvouletou smlouvu.

Curikov má v Jablonci na levé straně defenzivy nahradit krajana a bývalého spoluhráče ze Záporoží Eduarda Sobola, který se z hostování vrátil do Šachtaru Doněck.

"Rád bych poděkoval Jablonci za příležitost hrát znovu v Evropě. Jsem rád, že se připojím k novému týmu. Dlouho jsem čekal na novou výzvu v mé kariéře, abych mohl pokračovat v rozvoji a pomoci týmu naplnit cíle," uvedl Curikov pro klubový web.

"Doufám, že mě spoluhráči dobře přijmou a půjdeme společně vítězným směrem. Jsem rád, že budeme hrát kvalifikaci o Evropskou ligu. Mám vysoké ambice, tak věřím, že můžeme do skupinové fáze postoupit," doplnil šestadvacetiletý bývalý hráč Dynama Kyjev, který nastupoval za ukrajinskou reprezentaci do 21 let a patří do širšího kádru národního A-týmu.