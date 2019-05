Masopust: Penalta nám pomohla, ale my bychom dali gól i bez ní

V červených dresech se zlatým nápisem Mistři slavili v Olomouci hráči Slavie jeden ze svých největších úspěchů novodobé historie, poté co k mistrovskému titulu, který získali v neděli, přidali prvenství v domácím poháru MOL Cupu. Jedním z nejšťastnějších hráčů v dresu Slavie byl Lukáš Masopust, který se na čtvrtý pokus konečně dočkal výhry v druhé nejvýznamnější domácí soutěži.

"Čekal jsem na to pět let, než to vyhraju," smál se do nastavených mikrofonů. "Ve středu to bylo navíc sladké," přidal. V předchozích sezonách neuspěl třikrát v dresu Jablonce, odkud v zimě přestoupil do Edenu.

Slavia ve finále porazila 2:0 Baník, s kterým se střetla tři dny po ligovém duelu, v němž potvrdila zisk titulu. "Musel někdo vyhrát a to ovlivnilo taktiku," odpověděl Masopust na otázku, v čem to bylo jiné oproti neděli.

Klíčovým momentem byla situace v závěru půle, kdy sudí pískl penaltu ve prospěch Slavie. "Hodně to ovlivnila, pomohla nám ke klidu, ale my bychom dali první gól i bez ní," věřil slávistický záložník. "Baník musel do druhé půle otevřít hru a to byla voda na náš mlýn. V první půli nebylo hřiště moc pokropené, to hrálo velkou roli. Po přestávce to už bylo o moc lepší, to už balón víc jezdil a mohli jsme chodit do otevřené obrany," popsal.

Právě brejk po přihrávce Krále proměnil Masopust ve druhý gól pohárového finále. "Na předchozí finálové krachy jsem vůbec nemyslel," podotkl s úsměvem záložník Slavie.

Finále poháru se hrálo za chladného květnového počasí, ale ve vynikající atmosféře. "V Edenu bývá taky skvělá, ale tady se o ni přičinili fanoušci obou táborů. Bylo to neskutečný, v zápalu boje se to nedá úplně vnímat, ale bylo to cítit," řekl.

Slavia může po středě dělat inventuru po skvělé sezoně. Získala dvě domácí trofeje, hrála čtvrtfinále Evropské ligy. "Mohli jsme v Evropské lize dojít dál," hledal na oko rezervy Masopust, ale pak vážně přidal: "Až čas ukáže, jak to je cenná sezona."

V neděli za ní napíše Slavia definitivní tečku v derby se Spartou. Na čtvrtek a pátek dal ale hráčům trenér Trpišovský volno. "Snad si ho zasloužíme. Po cestě domů asi nějaký pivo padne, ale v neděli chceme zápas zase zvládnout," dodal Masopust.