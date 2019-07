Matoušek sestřelil Bohemians, Köstl nedohrál

Nový ročník první fotbalové ligy začal výhrou Jablonce nad Bohemians 1905 2:0. Předehrávku prvního kola rozhodla dvěma góly letní posila domácích Jan Matoušek, který se trefil hned v úvodním soutěžním duelu za Severočechy. V 19. minutě otevřel skóre po brejku a v 84. minutě přidal pojistku netradičně hlavou. V nastavení byl ještě po druhé žluté kartě vyloučen hostující Daniel Köstl. "Klokani" nezvítězili v Jablonci v lize pošesté za sebou.

"Jsem rád, že jsme v prvním kole uhráli vítězství, vloni jsme odstartovali prohrou. Určitě to zatím nejede úplně podle představ, ale pro nás je důležité, že jsme v tom pozměněném složení uhráli tři body," řekl na tiskové konferenci jablonecký trenér Petr Rada.

Bohemians v uplynulé sezoně získali více bodů na hřištích soupeřů a aktivně začali venku i tentokrát. Na trávníku, který byl po dešti velmi promáčený, měli v první čtvrthodině mírně navrch, skóre však otevřeli domácí.

Jovovič ještě v 17. minutě trefil boční síť, ale o dvě minuty později už brankář Valeš inkasoval. Domácí gólman Hrubý dlouhým výhozem až k půlící čáře nastartoval Matouška, jenž se dostal do svého typického úniku, obhodil si jednu z letních posil Bohemians Köstla a uklidil míč k tyči.

Jablonecká nová tvář skórovala hned v prvním soutěžním duelu za Severočechy. "Já snad gól ani jinak dát nemohu než po rychlém brejku. Byl to skvělý výhoz od Hrubase, přesprintoval jsem stopera a šel sám na bránu," konstatoval Matoušek.

"Vstoupili jsme do utkání o poznání lépe než domácí. To ovšem trvalo do té doby, než jsme dostali gól po individuální chybě. To byl od nás dárek pro Jablonec, aby se uklidnil. My naopak šli po inkasovaném gólu trochu dolů," řekl kouč Bohemians Martin Hašek.

Hosté mohli do přestávky srovnat. Hrubý v 41. minutě střílený Bartkův centr pouze vyrazil před sebe, ale Vodháněl nedokázal balon dorazit do sítě. V poslední minutě první půle se pak Pražané marně dožadovali penalty za údajnou Hübschmanovu ruku.

Osm minut po pauze mohl zvýšit Jovovič, ale po brejku přestřelil. Na druhé straně o čtyři minuty později ve velké šanci přízemní střelou těsně minul aktivní Vodháněl.

Jovovič pak z další střely opět minul a Matouškova tečovaná rána skončila jen rohovým kopem. Domácí v druhé půli kontrolovali hru a v závěru přidali pojistku.

V 83. minutě ještě Doležal Valeše z otočky nezaskočil, ale za minutu nacentroval do vápna Jovovič a nekrytý Matoušek netradičně hlavou zamířil přesně k tyči. "Snad můj první gól hlavou. Divím se, že jsem tam byl takhle sám a dokázal to vůbec takhle trefit," řekl Matoušek.

Jednadvacetiletý útočný talent dal Bohemians dva góly i v úvodu minulé ligové sezony, kdy ještě v dresu Příbrami pomohl k výhře 4:2, a jednou proti "Klokanům" skóroval i v nadstavbě. Dvakrát v jednom utkání nejvyšší soutěže se trefil ještě na závěr uplynulého ročníku proti Dukle.

"Je to skvělé. Já v to doufal, že mě to po té přípravě dokáže nakopnout do dalších zápasů," řekl Matoušek. "Když jsem dal ty dva góly proti Bohemce poprvé, tam byl můj první ligový gól, první ligová výhra. Takže to řadím stejně jako dnes. Celkem pět gólů proti Bohemce, já je mám rád," dodal s úsměvem.

Jablonec, který prohrál poslední tři přípravné zápasy, v prvním kole sezony zvítězil po třech letech. "Klokani" se nedočkali ani čestného gólu, Bartka totiž vychytal Hrubý. V závěru po zbytečném zákroku u lajny dostal druhou žlutou kartu Köstl a podtrhl nevydařenou premiéru za Bohemians.

"Až dnes dopoledne byl zaregistrovaný, asi toho na něj bylo hodně. Nemyslím, že hrál špatný zápas, podal standardní výkon, ale bez dvou okamžiků," uvedl Hašek.

"Nejedeme s dobrým pocitem, i když tak, jak byly karty na stole, jsme tu dnes mohli získat tři body. Ale to bychom museli dát první gól a nesměli bychom jim dát ten dárek," dodal Hašek.