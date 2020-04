Ministr chce vysílat dohrávku anglické ligy zdarma

Zápasy anglické fotbalové ligy, které by se měly po případném restartu sezony hrát bez diváků, by se mohly vysílat na volně dostupných televizních stanicích. Navrhl to britský ministr kultury, médií a sportu Oliver Dowden, jenž už o tom jednal s vedením Premier League, která je jinak dostupná pouze na placených kanálech.

Vysílání fotbalové ligy na volně dostupných stanicích by mělo mimo jiné zabránit tomu, aby se lidé scházeli ve větším počtu u přátel či příbuzných, kteří placené kanály mají.

"Řekl jsem zástupcům Premier League, že by nevyslali příliš dobrý signál, kdyby jako jeden z prvních velkých sportů začali hrát za zavřenými dveřmi a široká veřejnost by k tomu neměla přístup," uvedl Dowden po jednání s představiteli nejbohatší ligy světa. "Souvisí s tím mnoho kreativních možností, ale měli by to zvážit a řekli, že to dělají," dodal ministr.

Pokud by se měly vysílat zápasy na volně dostupných kanálech, museli by se představitelé Premier League nějakým způsobem dohodnout s televizemi Sky Sports a BT Sport, které mají na přenosy v Británii exkluzivní práva. Veřejnoprávní BBC smí vysílat jen sestřihy.

Sezona anglické fotbalové ligy byla kvůli šíření nemoci covid-19 přerušena v polovině března. Kluby Premier League doufají, že by se hráči mohli vrátit k tréninku 9. května.