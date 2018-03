Na Letné v roli favorita? To jsem ještě nezažil, říká slávista Souček

Záložník Tomáš Souček během svého působení v A-týmu fotbalové Slavie ještě nikdy nezažil, aby jeho celek šel do pražského derby na hřišti Sparty v pozici favorita, jako tomu je nyní. Odchovanec červenobílých věří, že obhájce titulu v sobotu na Letné tuto roli potvrdí a výhrou zároveň vytvoří ještě větší tlak na ligového lídra Plzeň.

"Aby Slavia jela na Letnou jako favorit, to už tady opravdu dlouho nebylo. To si pamatuji před deseti lety, když jsem byl ještě v žácích, že Slavia byla favorit. Oproti posledním sezonám se to teď otočilo, jsme na tom líp, tak doufám, že to tak bude co nejdéle," řekl Souček novinářům.

Slavia má jako obhájce trofeje na druhém místě tabulky sedmibodový náskok před pátou Spartou. "Derby je ale úplně jiné než ostatní zápasy, tam není favorit, i když se hraje o titul, nebo někdo o sestup. Sparta se může chytnout a pomoci si, my si zase můžeme pomoci v boji o druhé místo a udělat i tlak na první místo," uvedl Souček.

Jeho tým v úvodu jara stáhl čtrnáctibodový náskok vedoucí Plzně na polovinu, byť Západočeši mají zápas k dobru. "Určitě jsme byli rádi, že Plzeň minule s Libercem jen remizovala, ale pořád mají velký náskok. Myslím, že se to bude hodně odvíjet od víkendu. Když my zvládneme derby, bude na ně větší tlak, budou to mít těžší a ještě to bude zajímavé," podotkl Souček.

"Vypadá to teď hrozně hezky, ale pořád mají ještě odložený zápas k dobru, tak to by zase naskočilo. Ale sám jsem to nečekal, že ještě takhle ztratí. Musíme pořád vyhrávat naše zápasy. Když to zvládneme, tak jsme udělali maximum a už je jen na nich, jak se s tím vypořádají. V srdci pořád všichni věříme," dodal třiadvacetiletý reprezentant.

Větší tlak je podle něj před derby na Spartu. "Myslím, že je na ně vyvinutý hrozný tlak, protože potřebují zvítězit. Jinak už budou mít problémy, co se týče boje o poháry. My jsme včetně poháru vyhráli čtyři zápasy za sebou, to nám pomůže. Je dobrá nálada, tak hlavně abychom to potvrdili," přál si.

Derby jako odchovanec Slavie hodně prožívá. "Pro mě znamenalo derby hodně už od deseti let, co jsem ve Slavii a co jsme hráli malé derby. Tehdy jsem chodil na derby chlapů buď na hlavní tribunu nebo i do kotle. Občas to bylo trochu bláznivé, podle toho, s kým jsem šel," usmál se Souček. "Nejraději vzpomínám, když jsme vyhráli na Spartě 4:1 (v roce 2008). To jsem byl na Letné v kotli a bylo to nejhezčí derby, co jsem viděl," dodal.