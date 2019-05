Nadstavba? Zajímavý pokus. Vraťte starý model, žádají trenéři

Trenéři šesti nejlepších týmů první fotbalové ligy, které si zahrály skupinu o titul, hodnotí premiéru nadstavbové části s rozpaky. Novinka nejvyšší soutěže podle nich neměla velký přínos, postrádala náboj a na předních místech nijak nezměnila pořadí. Kouče zklamaly i nízké návštěvy. I proto by se vrátili k původnímu formátu 30 kol, který považují za nejspravedlivější.

"Nejsem zrovna příznivcem nadstavby, žádná velká liga ji nemá. Já bych ji nedělal. Nechal bych to, na co jsme všichni zvyklí. Co si kdo uhraje každý s každým ve 30 kolech, to je nejspravedlivější. Nový systém dělá i trochu zmatek v historických tabulkách. Za mě je to přidávání zápasů, zůstal bych konzervativní," řekl slávistický kouč Jindřich Trpišovský.

Jeho svěřenci v neděli v posledním pátém kole nadstavby porazili Spartu a ovládli ligu o pět bodů před Plzní. Po základní části měli čtyřbodový náskok, který se před soubojem s Viktorií v druhém kole novinky snížil na dva body. Výhra Pražanů nad Západočechy ale prakticky rozhodla o titulu.

"Naštěstí se aspoň letos na hodně místech ještě o něco hrálo, ale taky může přijít spousta zápasů, kdy o nic nepůjde. Lidi jsou možná i fotbalem přesyceni, což se projevilo na návštěvách. My máme (v součtu s poháry) odehraných víc soutěžních zápasů než týmy v bundeslize a některé týmy v anglické lize. Kluci, kteří pak pojedou na nároďák, budou mít v létě třeba deset dní pauzu. Bude to mít zásadní vliv na přípravu týmů na poháry," uvedl Trpišovský.

Konzervativní Rada

Odpůrcem nadstavby je i jablonecký trenér Petr Rada, který se domnívá, že se v budoucnu vrátí starý formát. "Já jsem stará škola a myslím si, že by vše mělo být tak jako ve světě, třeba v Anglii. Pro mě bylo vždy 30 kol, mistr a dva padají. Atraktivita? Nevím. Na náš zápas na Spartě bylo šest sedm tisíc diváků, jindy by to bylo 15 tisíc," upozornil Rada na duel předposledního kola nadstavby, ve kterém už o nic nešlo.

"Je to ale dané a ti, kdo o tom rozhodují, musejí situaci vyhodnotit. Myslím, že do budoucna to ale spadne zpět. Je to podobné i u videa. Všichni ho chtěli a dnes jsou rozčilení a proti. Nechme fotbal, jaký je. Za sebe říkám: video i nadstavba ne," dodal bývalý reprezentační trenér.

S Radou souhlasí kouč Plzně Pavel Vrba, který ale chápe i ekonomické důvody zavedení nadstavby. "S Petrem Radou často souhlasím, tentokrát si taky myslím, že bychom našli společnou řeč u piva. Ale na druhou stranu chápu zase svaz, sponzory, že chtějí sezonu natáhnout, aby byl fotbal víckrát v televizi, aby se mohl líp prodat. Pokud to přinese větší peníze do fotbalu, musíme to asi akceptovat," řekl Vrba.

Ani podle sparťanského kouče Michala Horňáka nebyla nadstavba pro ligu žádným velkým přínosem. "Do šestého místa zůstala tabulka stejná, jako byla před nadstavbou. Očekával bych, že bude víc divácky atraktivních zápasů, ale diváci na tyto zápasy chodili spíš míň než víc. Letos to asi velký přínos nebyl. Nevím, jak by to bylo, kdyby bodové rozdíly byly třeba menší. Tak by to možná náboj mělo, ale letos ne," řekl Horňák.

Zatímco ve skupině o titul nadstavba pořadí nijak nezměnila, ve skupině o záchranu málem spadli do baráže Bohemians 1905. Po základní části sedmá Mladá Boleslav navíc může po výhře ve skupině o Evropu v kvalifikačním duelu o Evropskou ligu vybojovat poháry na úkor Ostravy, která skončila pátá. Šestý Liberec si o Evropskou ligu nezahraje.

"Přijde mi takové zvláštní, že klub, který skončil v tabulce pátý, bude hrát s klubem, který skončil sedmý. Představte si, že to bude hrát třeba klub, který měl v základní části o 15 bodů míň, a bude hrát Evropskou ligu jedním zápasem. Nevím, zda je to úplně spravedlivé," podotkl Vrba.

Nadstavba se nelíbí ani ostravskému Bohumilu Páníkovi a libereckému Zsoltu Hornyákovi. "Pro mužstva, která neměla v kapse postup nebo poháry, to bylo výhodou. Naopak si umím představit, jak asi vyváděla Slavia, která po základní části měla jistý titul. Nebo Bohemka se dostala do takové situace, že skoro vypadla z ligy. Přitom po základní části jim chybělo málo, aby hráli o poháry. Já bych byl za starý model, je dostatečně čestný. Za 30 kol se ukáže, kdo je nejlepší a nejhorší," řekl Hornyák.