Náhrada za superpohár s prohrou. Slávisté nestačili na Slovan

Fotbalisté Slavie Praha prohráli 0:1 v přípravném utkání se Slovanem Bratislava, které nahradilo zrušený Česko-slovenský superpohár ve slovenské metropoli. O vítězství hostů v Edenu rozhodl v 51. minutě Andraž Šporar, v závěru neproměnil penaltu domácí Mick van Buren. V odpoledním duelu Slavia v odlišné sestavě porazila Žižkov 4:0.

Slovan za triumf získal pohár Ferdinanda Daučíka, po němž slávisté zápas pojmenovali. Rodák ze slovensko-maďarského pomezí nastupoval v minulosti za oba kluby a červenobílým v roce 1930 pomohl k zisku Středoevropského poháru. Pražané mu před stadionem odhalili pamětní desku na chodníku slávy.

"Jsem rád, že jsme to přežili, protože jsme ve velké únavě. Myslím, že to bylo vidět hlavně prvních 60 minut," řekl novinářům slávistický trenér Jindřich Trpišovský. "Vypadli nám včera a dnes těsně před zápasem někteří hráči, takže jsme ty oba týmy narychlo doplňovali o hráče z juniorky. Slovan je v přípravě dál než my, je vyladěný na zápasy. Ve velké únavě nám to ukázalo některé kvalitní výkony a některé nedostatky," doplnil.

Slavia pojala náhradní zápas za superpohár mezi vítězem českého a slovenského poháru ve velkém stylu. Utkání předcházely české a slovenská hymna a výkop provedla další z legend obou klubů Ján Andrejkovič.

Superpohár byl před týdnem zrušen z bezpečnostních důvodů, protože bratislavská policie nemohla kvůli končícímu školnímu roku a nedalekému hudebnímu festivalu nasadit na zápas dostatek policistů. Slovan označil za hlavního viníka slovenský svaz. Slavia se pak nabídla, že místo toho zorganizuje v Praze přípravný zápas, což bratislavský celek přijal.

Na hře Slavie bylo patrné, že je začátek přípravného období. V první půli měli domácí hráči dvě slibné šance, ale Sýkora hlavičkoval vedle a Hušbauer střílel z voleje nad.

Pět minut po přestávce udeřili hosté z brejku, který zakončil Šporar. Slavia se pak tlačila za vyrovnáním a Slovan zmáčkla. "To byl nejpozitivnější moment utkání, že hráči i v té únavě se chtěli vymáčknout k maximálnímu výkonu. Pro nás je lepší hrát takovýhle zápas než v uvozovkách nějaký přípravný zápase někde. Hráli jsme v Edenu, před fanoušky, se slovenským týmem a brali jsme to prestižně," řekl Trpišovský.

Slavia se neprosadila ani z penalty, kterou po zákroku na Hušbauera v 86. minutě střídající Van Buren poslal jen do tyče. "Já tam vletěl, on asi o mě ten hráč nevěděl. Kontakt tam byl. Jestli to penalta byla nebo ne, to bych musel vidět na videu," řekl Hušbauer. "Mick byl čerstvý, když tam přišel, udělal dvě šance, tak si věřil. Bohužel nedal, ale to je fotbal. Mrzí to především kvůli fanouškům, kterých přišlo dost," dodal.

V prvním dnešním utkání v Edenu nasadil kouč Trpišovský odlišnou sestavu plnou mladíků hlavně v ofenzivní fázi. Slavia i tak porazila druholigový Žižkov jasně 4:0.

Pražanům chyběla rumunská posila Alexandru Baluta a kvůli zranění nehrál například ani Simon Deli. "Baluta je lehce zraněný. V podstatě s námi začal až minulou neděli v zápase v Chotěboři po 20 dnech volna. Trochu měl problém s úponem stehenního svalu, a protože v pondělí odjíždíme na soustředění, nechtěli jsme nic riskovat," řekl Trpišovský.