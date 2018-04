Náš výkon nesplňoval žádné parametry, zlobil se kouč Trpišovský

Slavia se mohla po plzeňském klopýtnutí Západočechům opět přiblížit na menší počet bodů, namísto toho však rovněž padla. Zatímco soupeř ze Zlína se trefil dvakrát, sešívaní dokázali rozvlnit síť pouze jednou. Navíc ostudně zahodili penaltu a museli kousat prohru. Trenér Jindřich Trpišovský si tak se svými svěřenci nebral servítky. "Utkání jsme neodehráli dobře, ztratili jsme ho v pohybu, Zlín byl všude o krok dřív. Náš výkon nesplňoval žádné parametry," hodnotil šéf červenobílé střídačky.

Ze zápasu mezi Slavií a Zlínem bylo odehráno teprve pár minut, když se do míče opřel Holzer a poslal své mužstvo do vedení. Přestože museli Pražané už od úvodu dohánět manko, podle Trpišovského to rozhodně nebyl inkasovaný gól, který by pohřbil šance na výhru.

"Když se to stane v úvodu, máte dlouhou dobu s tím něco udělat. Nicméně opakuje se nám, že z první akce soupeře dostaneme gól buď po individuální chybě nebo souhře okolností. Nejdou nám vstupy do zápasu, místo vytvoření tlaku, aby soupeř nevěděl, kam skočit, ho posadíme na koně," řek o špatném startu.

Červenobílému celku se navíc herně vůbec nedařilo. Z toho pramenila spousta chyb. Milan Škoda dokonce trestuhodně zahodil nabízenou penaltu. I když se pak domácím podařilo vyrovnat, v závěrečném nastavení Zlín udeřil vítěznou brankou Ekpaie.

"Utkání jsme neodehráli dobře, ztratili jsme ho v pohybu, Zlín byl všude o krok dřív. Byl to náš nejhorší pohyb ze všech utkání, a to od první do devadesáté minuty. Zlín měl odražené míče ve středu hřiště, líp se dostával na balon."

"Z první šance jsme opět dostali gól a museli jsme dotahovat. To se nám sice podařilo, náš výkon ale nesplňoval žádné parametry, do šancí jsme se dostali jen silou vůle a neproměnili jsme je," popisoval slávistický trenér průběh duelu pro klubový web.

"Dostáváme branky po standardkách, po rohu, po autu. Situaci jde předejít komunikací a organizací hry na hřišti. Když dáme gól, jde náš výkon nahoru. Zatím se nám dařilo zápasy otáčet, ale je to v lize těžké," dodal.

Na celkový obrázek hry podle něj měla vliv i rozsáhlá marodka, s níž se celek z Edenu potýká. "Je problém, že každý zápas saháme do obrany a stoperské dvojice. Pak je to hodně znát. Vracel se Sýkora, Pokorný hrál místo Deliho. Celý týden jsme něco nacvičovali a museli v den zápasu dělat změnu."

"Nebyli jsme schopní předat záložníkům dobrý míč, vázla nám rozehra odzadu. Od prvního kola nikdy nemůžeme hrát v sestavě, kterou chceme. Dařilo se nám využívat široký kádr, ale tentokrát to nevyšlo," přiznal upřímně.

Místo stažení plzeňské ztráty tak bodová propast zůstala stejná. A naděje na zisk titulu se ještě více ztenčila. "Mohli jsme se přiblížit, ale musíme se koukat sami na sebe a podávat dobré výkony. Takováto ztráta v domácím prostřední nemůže nastat. Naše výkony nejsou takové, musíme proměňovat šance a nedostávat góly. Se Zlínem to nebyl výkon někoho, kdo by mohl pokukovat po titulu," uzavřel Trpišovský.