Naštvaný Zajíc: nevím, co chce sudí pískat

Přestože útočník Tomáš Zajíc cítil, že fotbalisté Slovácka byli v utkání 11. kola první ligy v Olomouci lepší, remízu 2:2 vzhledem k půlhodinovému oslabení po vyloučení Patrika Šimka bral. Cenil si, že tým z Uherského Hradiště v početní nevýhodě dokázal srovnat.

"Po prvním poločase bychom za bod rádi nebyli, ale po průběhu druhého dějství, kdy jsme dostali červenou kartu a prohrávali jsme, jej bereme. Bojovali jsme až do konce, jsme rádi za bod, když tři nevyšly," řekl novinářům Zajíc.

Jeho celek v Olomouci po půli vedl, ale Sigma skóre obrátila. Zajíc pak v oslabení v 88. minutě zajistil remízu. "Možná to vypadalo jako chladnokrevné zakončení, sjelo mi to, ale naštěstí to tam padlo," řekl Zajíc o třetím gólu v ligové sezoně.

Litoval Šimkova vyloučení. "Po jejich vyrovnání na 1:1 jsme měli šance, cítil jsem, že jsme byli lepší, pak bohužel přišla červená, takže bod je pro nás dobrý. Já jsem ten zákrok viděl z dálky. Ale jestli to sudí dobře viděl, tak to karta byla," konstatoval Zajíc.

"Jasně, že to bylo znát, když hrajete v deseti. Těžko se hraje v oslabení, jenom bráníme, posouváme se v bloku a je to fyzicky hodně náročné. Do té doby jsme byli lepší, ale nespadlo nám to tam. Mohli jsme vyhrát," dodal Zajíc.

Z duelu si odnesl i několik šrámů. "Nevím, co chce sudí pískat. Jdu sám, obránce mě zatáhne..., podívejte na to," řekl a ukázal na rameno, kde měl stopy po zákroku od protihráče.