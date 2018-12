Nejlepší zápas? Asi jo, týmu jsem pomohl, radoval se hrdina Kolář

Fotbalový brankář Ondřej Kolář předvedl v pondělní dohrávce 19. ligového kola v Jablonci možná vůbec nejlepší výkon od svého lednového příchodu do Slavie a výrazně pomohl týmu na závěr podzimu k výhře 2:0. V první půli chytil nejméně tři velké šance, a když už krátce po přestávce inkasoval, rozhodčí Ondřej Berka po zhlédnutí videozáznamu gól Miloše Kratochvíla kvůli předchozímu faulu odvolal.

"Nejlepší zápas ve Slavii? Nevím. Asi. Měl jsem takový podobný zápas v Boleslavi, když jsem přišel. Ale určitě takových zápasů moc nemám, protože kluci hrají dobře. Většinou je to o jednom zákroku nebo hře nohama. Klukům jsem pomohl, za to jsem rád," řekl novinářům Kolář.

"Je to výkon celého mužstva. To, že jsem k tomu přidal nějaké zákroky, je super. Ale já jsem hlavně rád, že jsme to zvládli. A je jedno, jestli to bylo s nulou nebo ne," dodal čtyřiadvacetiletý gólman.

V 50. minutě ho z dorážky překonal Kratochvíl, ale sudí po zhlédnutí videa posoudil předchozí střet s jabloneckým Janem Chramostou jako faul domácího útočníka a gól neplatil.

"Já jsem si před ním chtěl balon píchnout, píchl jsem si ho asi moc. On o mě zavadil, prostě faul to byl. Já už jsem měl s tím kotníkem z předchozích zápasů problém, měl jsem výron. Blbě jsem na to došlápl, bolelo to, takže jsem zůstal ležet," poznamenal Kolář.

Slavii v Jablonci poprvé zachránil už v šesté minuty proti Chramostovi. "Po rohu propadl balon na zadní tyč a trefil mě do nohy. Tam toho moc neovlivním, buď mě trefí, nebo ne. Ty zákroky, jak třeba Trávník vystřelil, to po gólmanské stránce můžu ovlivnit. Ale to předtím ne. To je o štěstíčku a to bylo na mé straně," pochvaloval si Kolář.

"Pak tam byl ještě složitý moment, kdy chtěl domácí hráč podle mě centrovat a trefil to na zadní tyč. Vyškrábl jsem to konečky prstů. Tohle bylo pro mě těžké, protože to na tréninku moc natrénovat nejde," dodal.

Video Slavii pomohlo i v první půli, kdy potvrdilo penaltu pro hosty, kterou v 18. minutě proměnil Milan Škoda. "V pondělí video pomohlo zrovna nám, ale každé kolo je to jinak. Někomu pomůže, někomu uškodí. Jsem rád, že video je. Sporných momentů je opravdu moc," řekl Kolář.

Sporný moment zažil na podzim i na stadionu nedalekého Liberce, kde byl po ataku na něj po druhé žluté kartě vyloučen Jan Mikula a Slavia nakonec vyhrála 1:0. "Zatím jsou ty sporné momenty tady na severu. Ale já neřeším, kde to je. Pro mě je důležité, že jsme tu půlsezonu zakončili vítězně a udrželi náskok," pochvaloval si Kolář.

Slavia přezimuje v čele tabulky o čtyři body před Plzní a další soupeři už mají výraznou ztrátu. "Nechci říkat, že je to jen mezi námi a Plzní. Tak jak třeba Sparta zaváhala a ztratila tolik bodů, se to může stát nám i Plzni. Ale samozřejmě to tak vypadá, že je to jen o nás dvou. Věřím, že si náskok zvětšíme a budeme dohrávat sezonu v klidu," dodal Kolář.