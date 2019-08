Nejtěžší zápas, přiznal Petržela. O co poprosil fanoušky Plzně?

Fotbalista Slovácka Milan Petržela zažil při svém prvním návratu do Plzně, kde v létě po letech skončil, psychicky nejtěžší zápas kariéry. Kvůli velkým emocím se ani zpočátku nemohl příliš soustředit na hru. Dojala ho rozlučka a poděkování od domácích fanoušků, především pak kolečko po závěrečném hvizdu. Hřiště ale po nečekané výhře 2:0 opouštěl s rozporuplnými pocity, protože v dresu hostů obral milovaný klub o body.

"Momentálně mám takové smíšené pocity. Samozřejmě jsem rád, že jsme to zvládli, ale na druhou stranu mě mrzí, že Viktorka ztratila. Je to takové namíchané," řekl novinářům Petržela.

"Byl to pro mě ten nejtěžší zápas po psychické stránce, nebylo to jednoduché. Na jedné straně jsem nechtěl ublížit Viktorce, na druhé straně jsem chtěl udělat maximum, aby tu Slovácko urvalo nějaké body. S kluky se tu znám perfektně, takže nebylo jednoduché se srovnat s tím, že jsem proti nim nastoupil," dodal šestatřicetiletý záložník.

Před zápasem se s ním oficiálně rozloučil klub a předal mu pamětní dres. V průběhu utkání celý stadion opakovaně vyvolával jeho jméno a když střídal, dočkal se coby hostující hráč ovací vestoje. Po závěrečném hvizdu navzdory porážce 0:2 zůstala většina domácích diváků v hledišti a Petržela absolvoval kolečko kolem stadionu.

"Celkově to bylo hodně dojemné. Byl to velký tlak a já si říkal, že tomu nesmím podlehnout. Ale nějak se to moc nedalo udržet. Bylo to příjemné, ale na druhou stranu jsem se pořádně nemohl soustředit na fotbal, což bylo určitě vidět i ze začátku," uvedl Petržela.

"Po zápase to bylo krásné, nečekal jsem, že diváci vydrží až do konce a že mě takhle budou vyvolávat po zápase. To mě dojalo nejvíc. Jak jsem obcházel to kolečko, tam už jsem neměl zábrany, už jsem se nemusel na nic soustředit. Tam jsem dal najevo všechny ty city, pak už jsem nechal ty pocity plynout. Strašně moc lidem děkuji, na druhou stranu mě mrzí, že jsem se loučil," přidal Petržela, který s Plzní získal čtyři tituly.

K výhře Slovácka přispěl asistencí v podobě kolmice na gól Tomáše Zajíce na 2:0 v 61. minutě. "Hraju za Slovácko, dělám maximum pro Slovácko, co umím. Takže jsem asi rád, že jsem ho (Zajíce) vybídnul do šance a on to krásně proměnil," konstatoval Petržela.

Je mu líto, že se Viktorii momentálně nedaří. Západočeši počtvrté za sebou v soutěžním duelu neskórovali a ve čtvrtek je čeká odveta 3. předkola Evropské ligy s Antverpami, v níž budou dohánět manko 0:1. "Dokážu si představit, jaký je teď tady tlak, co se tu asi děje, protože jsem to taky zažil. Určitě to není pro kluky nic příjemného, nedaří se jim teď fotbalově. V Evropě je těžké se prosadit, ty mančafty jsou vyspělejší než my v Česku. Ale doufám, že to zvládnou," řekl Petržela.

"Kluci jsou silní v domácím prostředí. Budou potřebovat fanoušky, aby je podporovali a na ně pískali. To nepomůže žádnému hráči. Chtěl bych fanoušky Viktorky poprosit, aby stáli za klukama," dodal.