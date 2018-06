"Největší kvalita, co byla k mání." Sparta přivedla Heču

Brankář Milan Heča se stal první letní posilou fotbalové Sparty, kam přestoupil ze Slovácka. Sedmadvacetiletý gólman na Letné podle webu pražského klubu podepsal tříletou smlouvu.

Heča během osmi sezon za Slovácko odchytal 130 prvoligových zápasů a ve 32 utkáních udržel čisté konto. V minulém ročníku se blýskl sérií 609 minut bez inkasované branky a týmu z Uherského Hradiště pomohl k záchraně.

"Na Spartu se moc těším. Bude to pro mě další výzva, další posun v kariéře. Doufáme, že to tady zvládnu. Je to velký klub s obrovským jménem a bude pro mě čest tady hrát," řekl Heča pro internetové stránky Sparty.

Pátý celek uplynulé sezony sledoval Heču už delší dobu. "Milan představuje tu největší brankářskou kvalitu, která byla na českém trhu k mání. Sledovali jsme ho dlouhodobě a uvažovali jsme o jeho příchodu už v době, kdy jsme prodávali Martina Dúbravku," uvedl sportovní ředitel Sparty Zdeněk Ščasný.

"Teď chceme pustit (Vojtěcha) Vorla na hostování a hledali jsme kvalitní dvojku k Florinu Nitovi. Jsme rádi, že se nám Milana podařilo přivést," dodal Ščasný. V kádru Sparty je i sedmatřicetiletý David Bičík, který v uplynulém ročníku odchytal jediné ligové utkání.