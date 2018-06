"Nováček" Bílek: Ambice byly vyšší, realita jiná. To chceme zlepšit

Fotbalový trenér Vlastimil Petržela se na lavičce Zlína moc dlouho neohřál a po třech měsících dostal výpověď. "Ševci" ale dlouho bez kouče nezůstali a takřka vzápětí představili novou posilou. Zlínský klub připravil další trenérský comeback, angažoval totiž Michala Bílka. Bývalý lodivod Sparty nebo reprezentace se na moravskou štaci už hodně těší. "Je to velká motivace. V posledním ročníku ty ambice byly asi vyšší, než jaká byla realita. Věřím, že naplníme ambice, které si stanovíme," řekl po podpisu smlouvy.

Funkcionářům Zlína to příliš dlouho netrvalo a po vyhazovu Vlastimila Petržely okamžitě sehnali náhradu. Jednání trvala krátce, a tak už je jasné, že se na lavičce Fastavu v příští sezoně představí Michal Bílek. Trenér, jenž naposledy působil v Jihlavě, už dokonce podepsal smlouvu.

"Byl jsem osloven panem Červenkou, jestli bych neměl zájem jít do Zlína. Ve středu jsme se sešli osobně i společně s panem Grygerou a dohodli se na spolupráci. Jsem za tu nabídku rád. Moc se na tu práci těším. Myslím, že to mužstvo, které ve Zlíně je, tak kvalitu má. Budeme pracovat na co nejsilnější složení kádru, abychom pak mohli splnit cíle, které si stanovíme," nešetřil slovy chvály v rozhovoru pro klubový web.

Zároveň přiznal, že své budoucí svěřence několikrát viděl v akci. V době, kdy byl bez angažmá, totiž objížděl různé fotbalové zápasy. "Viděl jsem například Zlín naživo v Teplicích. Chodil jsem po fotbalech a viděl jsem spousty zápasů. Je to klasika trenéra bez angažmá. Fotbal mám moc rád, proto jsem trávil volný čas tímto způsobem," řekl bývalý kouč Sparty, Plzně nebo Ružomberoku.

"Znám se s Jiráčkem, v Jihlavě jsem měl Hronka. Viděl jsem i některé ligové zápasy. Informace nějaké mám, takže nejdu do neznáma," dodal ke znalostem o svém budoucím klubu.

A nevadí mu ani to, že se bude muset přestěhovat na Moravu. "Pro mě to není žádný problém. Nepřemýšlel jsem nad tím, že bych nevzal angažmá díky tomu, že bych byl daleko od domova. Budu bydlet ve Zlíně. Nedělá mi problém cestovat. Práce okolo fotbalu je furt stejná, a jestli je to ve Zlíně, nebo v Praze je jedno."

Důležité pro Bílka budou zejména výsledky, které pro Zlín v uplynulé sezoně nebyly zrovna dobré. Ambiciózní tým se chce pohybovat zcela jinde, než letos. "V posledním ročníku ty ambice byly asi vyšší, než jaká byla realita. Věřím, že naplníme ambice, které si stanovíme. Chtěli bychom určitě získat více bodů než v uplynulém ročníku. Je to velká motivace," uzavřel.