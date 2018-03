Nové kopačky pomohly Řezníčkovi k premiérovému hattricku.

Fotbalový útočník Jakub Řezníček (uprostřed) v minulosti už sedmkrát vstřelil v jednom utkání první ligy dva góly, ale premiérového hattricku se dočkal až dnes při 238. startu v české nejvyšší soutěži. Před předehrávkou 22. kola na Dukle nazul nové kopačky v tyrkysové barvě a pak třemi brankami zajistil Olomouci na Julisce výhru 3:2.

"Čekal jsem na první hattrick v lize dlouho a naštěstí jsem se ho konečně dočkal. Myslím, že v ČFL jsem dal i čtyři pět gólů. Ale v lize nikdy," řekl novinářům Řezníček.

"Já dal skoro desetkrát po dvou gólech, ale ten třetí nikdy nepadl. Až teď skoro ve 30 letech. Jsem za hattrick rád, ale jsem rád i za tři body. Konečně jsme venku vyhráli," dodal devětadvacetiletý útočník, který hrál ligu i za Příbram, Mladou Boleslav, České Budějovice, Brno, Spartu a Plzeň.

Právě z Viktorie Řezníček v zimě přišel do Olomouce na půlroční hostování a v předchozím průběhu jara dal jediný gól. "Trénoval jsem celou reprezentační přestávku naplno furt stejně a dneska to vyšlo. Dnes se na mě usmálo štěstí. Kopačky jsou nové, nová barva, nová edice. Asi jsem dnes nové boty musel vzít," řekl s úsměvem Řezníček.

"Samozřejmě je to povzbuzení a motivace a teď to jen furt dokazovat. Některé zápasy se nepovedly, některé jo. Výkony nebyly optimální, to neříkám. Doufám, že jsem dokázal, že jsem platný. Chce to víc šancí. Dneska se nám zápas povedl a doufám, že na něj navážeme," doplnil Řezníček.

Poprvé se prosadil v 31. minutě, kdy po chybě domácího brankáře Filipa Rady srovnal na 1:1. "První situace nebyla jednoduchá. Trefilo mě to do prsou, Filip Rada na mě rychle vyběhl, já si to hodil do strany a se štěstím to tam propadlo," konstatoval. Dalšími dvěma góly v 58. a 68. minutě upravil na 3:1 pro Sigmu. "Při druhé brance jsem byl dobře na přední tyči a pak nacvičený roh. Po třetím gólu to byla velká radost, strašně dlouho jsem na to čekal jako útočník. Je to paráda," pochvaloval si Řezníček.

Dva góly v lize dal před dnešním zápasem naposledy shodou okolností také na Julisce, kde zařídil ještě v dresu Brna výhru 2:1. "Já tady shodou okolností poprvé vyhrál s tím Brnem. Pamatuju si, že jsem tady dal gól z penalty za Příbram, jinak nic moc. Na tenhle stadion moc dobré vzpomínky nemám," podotkl Řezníček.

Sigma vyhrála poprvé po dvou zápasech bez vítězství a minimálně do soboty se posunula na třetí místo tabulky. "Chtěli jsme vyhrát, abychom se udrželi nahoře, což se podařilo. Nebylo to jednoduché, Dukla hraje o všechno. Ale bude se nám odsud odjíždět dobře," dodal Řezníček.