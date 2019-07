Novinky v pravidlech: Hra rukou nebo karty pro trenéry

Na pětadvacet novinek v pravidlech čeká na fotbalisty v nadcházející sezoně. Mezi nejzásadnější patří zákaz útočících hráčů ve zdi, změny týkající se odkopu od branky a nově už také rozhodčí nebudou muset řešit, jestli hráč zahrál rukou úmyslně, nebo ne.

"Všechno jsou změny ku prospěchu fotbalu a také věci z praxe, třeba ty aktuálně hlavní jsou dva tři roky testované. FIFA zkouší každý rok iks změn a nakonec schválí procentíčko. Nyní se třeba uvažovalo o zrušení dorážek z pokutových kopů, ale nakonec to neschválili," řekl předseda pravidlové komise FAČR Jiří Kureš.

Jak Kureš uvedl na úterním semináři v Praze na Strahově, celkem nastalo 25 změn. Za zásadní jich však považuje zhruba deset. Mimo jiné mezi ně patří změna procedury odkopu od branky, kdy už míč před dotykem dalšího hráče nemusí opustit pokutové území.

Nově také ve zdi, pokud ji tvoří tři a více hráčů, nesmějí být fotbalisté útočícího týmu, kteří musejí dodržovat odstup jednoho metru. Změn také doznala pravidla týkající se hraní rukou, kdy už rozhodčí nemusí řešit, za hráč zasáhl míč úmyslně, nebo ne.

Nebude tak platit gól dosažený rukou, ani z akce, které ruka předcházela. Také se bude pískat jakékoli hraní rukou nad výškou ramena nebo pokud hráč získá hraním rukou výhodu nebo při blokování zvětší objem těla. Výjimkou jsou pouze případy, kdy si hráč při odkopu zasáhne vlastní ruku.

"Jde o nejvýraznější změnu k posuzování. Když jde hráč do skluzu a nemá ruce u těla, tak už rozhodčí nemusí vyhodnocovat, jestli byl míč tečován, nebo šel od země, od nohy. Ještě před rokem by se to nepískalo," přidal vedoucí úseku rozhodčích FAČR Miroslav Tulinger.

"Změny se nedělají tak, že si řeknou: Tak to zkusíme. Je to dlouhodobá záležitost, která vyplývá z diskuzí s trenéry nebo i médii," přidal bývalý rozhodčí. "Například ve Španělsku nedávno trestali všechny ruce plus za každou byla karta. A za dva roky to zrušili, protože to byla ptákovina," dodal Tulinger.

Nově už také rozhodčí nebude součástí hry, takže pokud zahraje míčem a padne z toho gól, nebude branka platit. Hra bude přerušena také v případech, kdy po kontaktu sudího s míčem dojde ke změně držení míče nebo se tým dostane do zjevné šance.

Novinkou bude i udělování karet funkcionářům na lavičce. Pravidla jsou stejná jako u hráčů - po druhé žluté následuje červená. FIFA se k změně rozhodla kvůli větší přehlednosti pro fanoušky, protože dosud byli trenéři a funkcionáři vykazovaní pouze slovně.

Stejně jako u hráčů bude i trenéry po červené kartě čekat automatický jednozápasový trest. Navíc i jim by se mohly karty sčítat. "FIFA jen určila, že po červené musí přijít trest na jeden zápas. Sčítání karet už je záležitost řídících orgánů soutěží. Je ale pravděpodobné, že u nás se karty sčítat budou," prohlásil Kureš.