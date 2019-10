Nový po přídělu: Strašidelný začátek, k tomu není co dodat

Obránce Martin Nový nedokázal pochopit, že fotbalisté Příbrami v dohrávce 11. ligového kola v Ostravě prohrávali už po devíti minutách 0:3. Středočeský celek se z děsivého začátku neoklepal a zůstal jediným týmem v sezoně nejvyšší soutěže, který ještě nebodoval venku. Po čtvrté ligové porážce za sebou má Příbram jen dvoubodový náskok na poslední České Budějovice.

"K tomu se snad nedá ani nic říct. Od nás naprosto strašidelný začátek, ještě navíc tady v Ostravě. Nevím, co k tomu dodat," řekl novinářům Nový po prohře 0:3.

Baník soupeře v úvodu doslova spláchl tříbrankovou smrští. Ve druhé minutě hlavou skóroval Robert Hrubý, v šesté minutě Dame Diop a desetiminutovku hrůzy uzavřel vlastní brankou Jaroslav Tregler. Domácí si v příbramském vápně dělali, co chtěli, a zahodili ještě další příležitosti.

"Takhle po zápase to nedokážu říct, čím to bylo. Asi malý důraz ve vápně. První dva góly byly po standardkách, to musíme na začátku zvládat," uvedl Nový.

Hosté po děsivém začátku alespoň utnuli ostravský brankostroj. "Otázkou je, do jaké míry Ostrava přestala hrát. Bylo by blbé, kdybychom dostávali další příděly jako v Boleslavi," připomněl Nový nedávný debakl 0:6.

Příbram je na venkovních hřištích zatím otloukánkem. V pěti zápasech ligové sezony tam ještě nebodovala, neskórovala a má celkové skóre 0:15. "Zase si říkáme, že jednou to musí vyjít. Ale kdy? Dneska zase ne. Tak snad příště," věřil Nový.

Příbrami se navíc přestalo dařit i doma. Důležitý zápas týmů ze spodku tabulky s Karvinou v minulém kole prohrála 0:2 a v září v ligové soutěži nezískala ani bod.

"Nemůžeme panikařit, musíme začít každý sám u sebe a doufat, že se nám bude příště dařit víc. Nedokážu říct, čím to je," dodal šestadvacetiletý obránce.