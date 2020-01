Nůž na krku. Hilál musí dokázat, že na to má, říká Trpišovský

Po odchodech Milana Škody a Micka van Burena plánuje trenér fotbalistů Slavie Jindřich Trpišovský odehrát 15 jarních ligových zápasů se dvěma útočníky. Jedničkou by měl být Stanislav Tecl, zatímco Júsuf Hilál má podle Trpišovského "nůž na krku". Obhájce titulu nechce posílit útok i proto, že v létě počítá s příchodem Petara Musy, který hostuje v Liberci.

"Máme dva klasické útočníky. Všichni vidí, že Standa Tecl se vrací zpátky do formy, ve které byl, hlavně pohybově. Veškeré testy měl skvělé, hlavně rychlostní. O Standovi jsem přesvědčený, že to bude útočník číslo jedna," řekl novinářům Trpišovský po prohře 0:1 v přípravném zápase s druholigovým Ústím nad Labem.

Tecl si na podzim připsal v 10 ligových zápasech gól, zatímco bahrajnský útočník Hilál v devíti startech ani jeden. "Júsuf má v uvozovkách trošku nůž na krku, aby dokázal, že na Slavii má. V tréninku má momenty, kdy mu nemůžete sebrat míč. Mluvil o tom Martin Hašek (jeho bývalý trenér v Bohemians 1905), u něho je to o tom, aby byl fyzicky na výši," konstatoval Trpišovský.

"Pokud ho nutíte do běhání, presinku, náběhů, tak se rychle unaví. Potřebuje na to kapacitu, kterou teď nabírá. Teď jde o to, aby zůstal zdravý. Útočník ve Slavii musí pracovat, běhat, mít výkony a dávat góly. Jedna věc je ukazovat to na tréninku. On nám to musí ukázat v zápasech," uvedl třiačtyřicetiletý kouč.

"Teď chceme vsadit na tuto dvojici, aby nám přes jaro ukázali, že mohou být útočníky číslo jedna i na příští sezonu, a hlavně si šetříme místo pro Petara Musu, se kterým hodně počítáme," prohlásil Trpišovský.

Jednadvacetiletý Chorvat přestoupil do Slavie v létě 2017, ale klub ho poslal na hostování na Žižkov a posléze do Liberce, kde na podzim nastřílel sedm branek v 17 ligových duelech. "Zvažovali jsme, jestli ho vzít sem už teď, nebo aby měl herní praxi, byl v prostředí, kde se mu daří a kde bude pravidelně hrát. Bylo to hodně velká téma," prozradil Trpišovský. Kromě Musy by se v létě měl k obhájci titulu vrátit i Van Buren, který je v Haagu pouze na hostování.

Slávistický kouč přiznal, že červenobílí zvažovali i angažmá ruského kanonýra Nikolaje Komličenka z Mladé Boleslavi. "Uvažovali jsme o něm koncem podzimní části. Chtěli jsme hostování s opcí, ale kluby k dohodě nedospěly," uvedl Trpišovský.

Vršovický celek přivedl v zimní přestávce záložníka Patrika Hellebranda a předtím uplatnil opci na defenzivního univerzála Ladislava Takácse. K týmu se připojil i liberijský středopolař Oscar Dorley, který do Slavie přestoupil už v létě. Za největší posilu ale Trpišovský označil setrvání sportovního ředitele Jana Nezmara, přestože se v prosinci spekulovalo o tom, že podal výpověď.

"Jsem rád, že tady s námi zůstává, protože jsme něco rozpracovali a něčeho dosáhli, ale furt je před námi strašně moc práce, ať už na jaře nebo v další sezoně. On je taková hlava, u které se všechno sbíhá. Myslím si, že je nejhůře nahraditelný člověk ve Slavii. To, že zůstává, je možná ta největší posila v tomhle přestupním oknu," prohlásil Trpišovský.