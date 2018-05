O titulu jsme ani jednou nepochybovali, holedbal se Řezník

Přestože fotbalisté Plzně během nepovedeného jara hazardovali s mistrovským titulem, podle obránce Radima Řezníka ve druhé části sezony ani na okamžik nezapochybovali, že by první místo v ligové tabulce ztratili. Definitivní jistotu Viktorii dala domácí výhra 2:1 nad Teplicemi.

Plzeňští díky skvělému podzimu měli na druhou pozici čtrnáctibodový náskok, který se však před 29. kolem zužil na pouhé čtyři body na Slavii. "Jaro bylo strašně vyrovnané, ale nemyslím si, že bychom měli krizi nebo nějak pochybovali, že bychom titul ztratili. Měli jsme to pořád ve svých rukou, i když jsme to mohli uhrát dříve. Věděli jsme, že máme dobrý mančaft a furt v to věřili," řekl Řezník na tiskové konferenci.

Průběžný výsledek zápasu mezi Slavií a Jabloncem (1:3) znal. "Mně někdo řekl, že to bylo o poločase 3:0, ale nějak jsme o tom vůbec nepřemýšleli. Prostě jsme to chtěli dotáhnout do vítězného konce a to se povedlo," těšilo Řezníka.

Možná klíčové pro úspěch v sezoně podle něj bylo dubnové domácí utkání se Spartou, v němž Plzeň dotáhla brzkou ztrátu 0:2 a doma vybojovala remízu. "Možná nás nastartovalo, když jsme hráli špatně. Myslím, že asi se Spartou doma. Neměli jsme dobré zápasy, pak jsme dostali bůra na Bohemce (2:5) a v desáté minutě prohrávali 0:2 se Spartou. Určitě to nebylo nic příjemného, ale prostě jsme se zvedli. Bod nás nakopl a zlepšovali se i herně," prohlásil Řezník.

"Je to o hlavě, svažují se vám nohy a pak se hraje těžko a už jste pod tlakem. To jaro bylo strašně těžké a o to si titulu vážíte víc. Měli jsme náskok, trošku se to ztenčovalo, ale my furt věděli, že máme nějaký komfort. Po nějaké krizi jsme se zvedli, vyhráli v Brně, pak doma s Karvinou a zase to bylo v pohodě," přidal devětadvacetiletý krajní bek či stoper.

Má velkou radost, že svěřenci Pavla Vrby si díky letošnímu triumfu zahrají na podzim potřetí v historii skupinu Ligy mistrů, kam ale poprvé postoupí přímo. "Je to o to cennější, že jsme chtěli vyhrát, abychom měli klid a postoupili do skupiny Ligy mistrů hned, což celou dobu nebylo," podotkl Řezník, který s Plzní získal čtvrtý titul z celkových pěti.