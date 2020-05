O2 při přenosech z obnovené ligy plánuje doplnit ruch z fandění

Hlavní vysílatel první fotbalové ligy O2 TV zkusí u některých zápasů doplnit simulovaný ruch tribun a fandění. Chce tím částečně nahradit příznivce, kteří budou při obnovení sezony po koronavirové přestávce na stadionech s prázdným hledištěm chybět. Podle mluvčího televize budou mít diváci na výběr mezi originální a doplněnou zvukovou stopou.

"Atmosféra ze stadionů Fortuna ligy nám bude všem chybět. Na O2 TV Sport přemýšlíme, jak chybějící fanoušky nahradit. U některých přenosů zkusíme doplnit simulovaný ruch tribun i fandění. Postupně to budeme ladit, nápadů máme víc. Záležet bude i na reakcích našich diváků," uvedl na sociální síti tiskový mluvčí O2 TV David Solnař.

Televize plánuje, že si diváci budou moci mezi zvukovými stopami vybírat. "U top zápasů bude na stadionu sedm ruchových mikrofonů, takže pokyny a tak dál slyšet budou. Může to být i formou volby, že si divák vybere, co upřednostňuje za zvukovou stopu," uvedl Solnař. "Není snahou nahradit atmosféru, to všichni víme, že ani nelze. Chceme zkusit, jak to bude vypadat, jak na to budou diváci reagovat," doplnil.

Fotbalová liga se po koronavirové přestávce, která trvala od poloviny března, znovu rozběhne sobotní dohrávkou 23. kola mezi Teplicemi a Libercem. Na Stínadlech bude moci být jen 150 lidí včetně hráčů a realizačních týmů.

Od příštího týdne se mohou konat sportovní akce pro 300 osob, ani tento počet ale v drtivé většině fanoušky do hledišť nedostane; kluby totiž plánují doplnit kvótu převážně partnery a sponzory. Někteří příznivci by se mohli vrátit na stadiony až při dalším uvolnění vládních opatření - od 8. června bude moci být v areálu 500 lidí a od 22. června pak 1000 osob.

Placená O2 TV je hlavním vysílatelem první ligy. Vysílá sedm z osmi utkání jednoho ligového kola, jeden duel má v programu volně dostupná Česká televize.