Od vydřené výhry se můžeme odrazit, hlásí snajpr Tecl

Útočník Stanislav Tecl, který svým 50. gólem v nejvyšší soutěži rozhodl o výhře fotbalistů Slavie v Brně, věří, že vydřené vítězství 1:0 pražskému celku pomůže odrazit se k lepším výsledkům. Červenobílí totiž před utkáním se Zbrojovkou remizovali se Spartou a doma nečekaně prohráli se Zlínem.

"Od dnešního zápasu se můžeme odrazit a na něj nyní nabalovat nějakou větší fotbalovost. Minulý týden po prohře se Zlínem nebyl nic moc. Snažili jsme se nezdar hodit za hlavu a připravovali jsme se na zápas s Brnem. Jsme rádi, že jsme jej zvládli," řekl sedmadvacetiletý Tecl novinářům.

Klíč k dnešnímu vítězství viděl v tom, že Slavia v úvodním poločase neinkasovala. "Konečně jsme nedostali jako první gól. To je určitě pozitivní. Věřil jsem, že nějaký gól vstřelíme. Vždy se nám to podařilo. Bod by byl pro nás málo. Zaváhání už máme za sebou dost. Dovolili jsme soupeřům za námi se na nás dotáhnout. Proto je dnešní vítězství důležité," poznamenal Tecl.

Proti důraznému a bojovně naladěnému brněnskému týmu se Slavia do šancí často nedostávala. "Trenéra Pivarníka dobře znám. Vím, že umí svůj tým na soupeře dokonale připravit. Dnes se to jednoznačně potvrdilo. Brno hrálo velice dobře, agresivně. Bylo to hodně těžké utkání," přiznal Tecl.

Na hřiště se dostal v 55. minutě a v 71. minutě se prosadil po rohovém kopu. I když útočník Slavie neměl v přehuštěném prostoru volnost, stačil svoji hlavičkou míč poslat přesně k tyči a připsal si desátou branku v sezoně.

"Neměl jsem osobního strážce. Myslím si, že Brno bránilo v řadě. Dostal jsem míč od Hušbauera přesně na hlavu. Naše výhra se nerodila lehce, proto jsem rád, že utkání takto dopadlo. V dalších zápasech se musíme soustředit na to, abychom hráli dobře do obrany a nedělali hloupé chyby, kterých jsme se proti Zlínu a Spartě nevyvarovali," dodal Tecl.