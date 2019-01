Odchod Tetteha není teď reálný, Lischku čekají další vyšetření

Podle trenéra sparťanských fotbalistů Zdeňka Ščasného momentálně není odchod útočníka a nejlepší podzimního střelce Pražanů Benjamina Tetteha do Anglie reálný. Média spekulovala o zájmu z Premier League. Stopera Davida Lischku, jehož přestup z Jablonce komplikují problémy se srdcem, čekají podle letenského kouče další vyšetření.

Tetteh byl po letním příchodu z Bohemians 1905 s devíti góly nejlepším podzimním ligovým střelcem Sparty a podle médií o ghanského útočníka projevily zájem Wolverhampton, Everton, West Ham či Bournemouth. Ščasný však jeho přestup do Anglie neočekává.

"Myslím, že odchod do Anglie není v tuhle chvíli reálný. Tím nechci říct, že by zítra nemohlo přijít něco jiného, protože vždy může přijít nabídka, která osloví vedení. Takže nikdy neříkejte nikdy," řekl Ščasný na dnešní tiskové konferenci po výhře 5:0 v přípravném utkání s Vltavínem. Sparta se už na začátku minulého týdne domluvila s Jabloncem na příchodu stopera Lischky, lékařská prohlídka však podle médií odhalila, že jednadvacetiletý stoper má potíže se srdcem a údajně mu dokonce hrozí i konec profesionální kariéry.

Ščasný to nepotvrdil, připustil ale, že hráče čekají další vyšetření. "Fakt je ten, že se s námi nepřipravuje. Dostal stopku po vyšetření, která byla. Ale právě proto, že budou ještě následovat další vyšetření, tak bych považoval za hodně nekorektní se k tomu dále vyjadřovat a nechal bych to na lékařích," uvedl Ščasný. Sparta dosud v zimě přivedla švédského záložníka Davida Moberga Karlssona, dalšího středopolaře Martina Haška a už jen formálně zbývá dotáhnout přestup obránce Matěje Hanouska, který přišel na Letnou společně s Lischkou z Jablonce.

"Nechtěl bych je jednotlivě specifikovat, ale všichni přesně plní to, co jsme od nich čekali. Takže v tuhle chvíli spokojenost se všemi," řekl Ščasný. Těsně před dotažením je příchod záložníka Filipa Panáka z Karviné. "Panák dostal povolení se s námi začít připravovat a očekávám, že se přestup v nejbližších dnech dotáhne," uvedl Ščasný.

O odchodech už je podle něj Sparta rozhodnutá. "Hráči, se kterými nepočítáme, to vědí. Někteří jsou pryč, někteří tu ještě jsou, ale to neznamená, že by s námi odcestovali do Španělska. To naše stanovisko je jasné," řekl Ščasný. "Co se týče příchodů, ještě jsme v očekávání jednoho nebo dvou jmen, ale není to otázka jednoho dvou dnů," dodal kouč.

Sparta zápasem s Vltavínem uzavřela první část přípravy a nyní ji čeká soustředění ve Španělsku, kam odjede v pátek. S týmem odcestují i mladíci Dominik Plechatý a Vadym Červak. "I vzhledem k tomu, že Lischka na tuto část přípravy vypadl a máme tam nějaké problémy, tak s námi oba dva pojedou. To, co můžu říct, je, že pojede 25 hráčů a tři brankáři. Konkrétní jména se ale hráči dozví nejdřív ode mě," uvedl Ščasný.

S přípravou je zatím spokojený. "Vše běží tak, jak jsme chtěli. Jediná komplikace byla viróza, která nás postihla, hráči různě vypadávali na pár dní. Ale jinak to proběhlo podle plánu," dodal kouč.