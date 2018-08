Olomouc získala ze Sparty slovenského obránce Chvátala

Fotbalisty Olomouce posílí slovenský bek Juraj Chvátal, který přestupuje ze Sparty. Se Sigmou dnes začal trénovat a čeká se na administrativní dořešení přestupu. Hráč následně podepíše smlouvu na čtyři roky.

"Je to pravý obránce, zvýší konkurenci na krajích obrany, protože tam ji dlouhodobě tolik nemáme. Je to mladý perspektivní hráč, přeju mu, aby se mu u nás dařilo," řekl sportovní manažer Olomouce Ladislav Minář pro klubový web.

Dvaadvacetiletý Chvátal zamířil do Sparty už v roce 2015 ze Senice, ale odehrál za ni jediné utkání. Následně hostoval ve Slovácku a minulou sezonu strávil v Žilině, kde pravidelně nastupoval. Nyní se mládežnický slovenský reprezentant popere v Olomouci o místo s Martinem Sladkým na pravém beku a Michalem Vepřekem na levém.

"Řešilo se to delší dobu, jsem rád, že to je konečně hotové a jsem tady. Byl jsem rád, že o mě má Olomouc zájem," řekl Chvátal. "Hraju pravého obránce, tam jsem doma. Dokážu zahrát i vlevo, není to problém, v dorostu jsem hrával i středního záložníka. Musím ukázat, že do sestavy patřím, i když konkurence tady je," dodal.