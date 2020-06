Opava popáté za sebou nevyhrála, Jablonec je opět čtvrtý

Fotbalisté předposlední Opavy ve 28. kole první ligy doma remizovali 1:1 se Slováckem a popáté za sebou nezvítězili. Slezané šli do vedení v první půle po brance Lukáše Železníka. Celek z Uherského Hradiště, který si místy vytvořil výraznou převahu, po změně stran vyrovnal zásluhou Milana Petržely. Opavští mají dvoubodový náskok na poslední Příbram, Slovácko je v neúplné tabulce šesté.

Po opatrném úvodu byli blízko úvodnímu gólu hosté. Opavští vyřešili špatně autové vhazování, po rychlé akci Dvořáka, Jurečky a Sadílka postupoval Navrátil z ostrého úhlu sám na Fendricha, ale gólman Slezanů ho vychytal. Následně se před bránou Slovácka srazili opavský obránce Rychlý s brankářem Trmalem a oba po tvrdém střetu museli v 18. minutě střídat.

A pak už se měnilo skóre. Kalabiška poslal "malou domů" právě střídajícímu gólmanovi Porcalovi, ten při odkopu trefil napadajícího Železníka, jenž z ostrého úhlu poslal míč do sítě. Hned vzápětí mohlo být vyrovnáno poté, co Jurečka střelou z otočky napálil balon do tyče a Sadílkova pohotová dorážka zblízka skončila nad břevnem.

Sadílek poté zblízka hlavičkoval těsně vedle tyče a na opačné straně Porcal zlikvidoval velkou šanci Železníka, kterého průnikovou přihrávkou vyslal Dordič. Slovácko přidalo na aktivitě, v závěru první půle se sám před Fendrichem ocitl Petržela, ale opavský gólman si připsal další úspěšný zákrok.

Tým z Uherského Hradiště rozjel slibně i druhou půli. Po prudkém centru Kalabišky na brankové čáře zastavil umístěnou hlavičku Zajíce domácí gólman Fendrich a dorážka Kohúta byla zblokována na roh. Po něm hlavičkoval Reinberk, jenže Fendrich byl opět na místě. Slovácko tlačilo dál a Navrátil pálil zpoza vápna nad břevno.

Hosté se dočkali v 64. minutě. Kohút poslal z levé strany centr na Petrželu a ten zamířil k tyči mimo dosah Fendricha. Tempo hry v závěru značně opadlo, v nastavení přece jenom mohl výhru Slovácka zařídit Kalabiška, svou hlavičku ale nasměroval přímo do míst, kde číhal připravený Fendrich. Opava tak doma v lize potřetí za sebou se Slováckem remizovala.

Jablonec porazil Teplice

Fotbalisté Jablonce ve 28. kole první ligy zvítězili v Teplicích 2:1 díky gólu Miloše Kratochvíla z třetí minuty nastavení a uspěli po dvou porážkách za sebou. Hosty v prvním poločase poslal do vedení Michal Jeřábek, krátce po změně stran vyrovnal Jakub Řezníček. Chvíli před Kratochvílovou vítěznou brankou jablonecký Jan Krob neproměnil penaltu. Svěřenci trenéra Petra Rady se vrátili na čtvrté místo tabulky, Tepličtí počtvrté za sebou nezvítězily a jsou dvanácté.

Teplice se snažily o aktivní vstup, ale první se radovali Jablonečtí, kteří výborně zvládli dva rohové kopy ve 20. minutě. Při prvním Hübschman prodloužil hlavou míč k Doležalovi, kterého ale ještě brankář Grigar vychytal. Jenže následoval pokus od druhého praporku, opět prodloužení jabloneckého kapitána a nabíhající Jeřábek už svému nedávnému spoluhráči Grigarovi pokazil možnost vychytat 100. zápas bez inkasovaného gólu. Exteplický hráč dal okamžitě najevo, že vzhledem k nedávnému ochodu ze Stínadel trefu nechce příliš slavit.

Domácí poté v houstnoucím dešti pochopili, že jejich dosavadní stereotypní hra je může dostat do ještě větší krize. Především centry z levé strany se snažili dostat za jabloneckou obranu, ale bez úspěchu.

Teplickým hráčům se to podařilo až po změně stran. Ve 48. minutě vyslal Trubač střelu, kterou sice gólman Hrubý vytlačil, ale dobíhající Řezníček vyrovnal a zavelel k domácímu tlaku.

Od té chvíle měli Tepličtí většinou navrch i další možnosti k otočení skóre. Nejblíže k tomu byl přesně po hodině hry znovu Řezníček, který tlačil hlavou míč přesně pod břevno, ale Hrubý ho dokázal skvělým zákrokem zneškodnit.

Hosté zahrozili znovu až deset minut před koncem, kdy si po nebezpečném centru málem Čmovš vstřelil vlastní branku. Po nenápadném centru do šestnáctky se pak v souboji se stejným hráčem zřítil teatrálně k zemi Doležal. Sudí Ginzel ukázal na penaltu a rozhodnutí nezměnil ani po shlédnutí videa. Jenže možnost rozhodnout ještě nevyužil další bývalý teplický obránce Krob. Na druhé straně měl domácí Žitný před koncem také velkou šanci, kterou zmařil znovu Hrubý.

A pak přišla nečekaná rychlá akce ve třetí minutě nastaveného času: Holík postrčil míč ke Kratochvílovi a jeho rána znamenala rozhodující gól a velkou radost pro hosty. Jablonec v lize porazil Teplice popáté za sebou.

Ostrava zpět v elitní šestce

Fotbalisté Ostravy ve 28. kole první ligy zvítězili v Olomouci 3:2, po čtyřech zápasech naplno bodovali a vrátili se do elitní šestky tabulky. Sigma po třetí porážce za sebou zůstala jedenáctá. Už v úvodním poločase se prosadili hostující Milan Jirásek, Ondřej Šašinka a Nemanja Kuzmanovič. Za Hanáky snižovali Lukáš Juliš a těsně před koncem utkání David Houska.

Zápas týmů s nepříliš dobrou aktuální formou přinesl zajímavou šanci pro Juliše už v první minutě. Olomoucký útočník střelou z voleje uvnitř vápna těsně přestřelil.

V páté minutě už se ale změnilo skóre na druhé straně. Šašinka vrátil z pravé strany míč do vápna na Jiráska, který měl až příliš času na překonání bezmocného brankáře Mandouse.

Domácí inkasovaná branka nakopla a do 10. minuty si vytvořili dvě vyložené šance. Juliše v samostatném úniku vychytal Laštůvka a stejně úspěšný byl brankář Baníku také proti zakončení Gonzáleze po centru na zadní tyč.

Série velkých šancí pokračovala i nadále a v úvodních 20 minutách ještě Kuzmanovič střílel z pravé strany těsně nad a Mandous musel zasahovat proti hlavičce Šašinky. Hostující Laštůvka se naopak vyznamenal proti střele Breiteho zpoza vápna a hlavičce Jemelky z následného rohového kopu.

Ostrava se dostala do dvoubrankového vedení ve 23. minutě, kdy se po dlouhém nákopu za obranu hostí prosadil Šašinka. Po druhé brance hostů se divoké tempo zápasu trochu zklidnilo. Přesto se ke zajímavým pokusům zpoza vápna dostali postupně domácí Falta, Houska a Juliš.

Falta střílel ještě těsně vedle a Houskovu střelu zastavil Laštůvka. Na Julišovu střelu ve 34. minutě už byl ale ostravský gólman krátký, zamířila totiž přesně k pravé tyči. Olomouc si ale nepohlídala úplný závěr prvního poločasu a inkasovala gól přímo do šatny. Baník využil nepovedeného vhazování domácích a tečovaná střela Kuzmanoviče z dvaceti metrů zapadla přímo do právě šibenice.

V druhém poločase se do první velké šance dostali hosté, konkrétně Jirásek. Mandous mu ale tentokrát včas zmenšil úhel a ostravský záložník svoji druhou branku nepřidal. V 62. minutě zajímavě napřáhl z dálky Jánoš, jehož přízemní střela zamířila těsně vedle.

Hosté pak v průběhu druhého poločasu zkušeně bránili svůj náskok a Sigma se i přes výraznou územní převahu nedostávala do žádných šancí. Příliš dopředu už se netlačili ani hosté. V nastaveném čase se přece jen Olomouc dočkala snížení, když do sítě propadla tečovaná střela Housky z přímého kopu. Hanáci už víc nestihli, nezvítězili pošesté za sebou a na desáté Bohemians 1905 ztrácí tři body.