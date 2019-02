Opavský fotbal získá mimořádnou dotaci. Klubu jinak hrozí krach

Opava podpoří prvoligový fotbalový klub mimořádným finančním příspěvkem 24 milionů korun. Důvodem je špatná ekonomická situace společnosti, jejímž většinovým vlastníkem je město. Podle kontroly, kterou provedla najatá advokátní kancelář, je klub těsně před krachem. Po splatnosti má dluhy přesahující deset milionů korun. Během posledních let mu výrazně vzrostly náklady, příjmy ale ne. O podpoře dnes na mimořádném zasedání rozhodli zastupitelé.

"S tímto příspěvkem jsme schopni dohrát letošní ročník ligy, financování dalšího ročníku by schválilo zastupitelstvo," uvedl opavský primátor Tomáš Navrátil (ANO). Dodal, že v současné době vedení města nechce nikoho hnát k odpovědnosti. Bývalý předseda představenstva klubu Marek Hájek, který na funkci rezignoval v prosinci, odmítl, že by byl klub předlužený. "Zcela určitě jsme měli pozitivní saldo," řekl ČTK.

Zástupce najaté advokátní kanceláře Miroslav Cák dnes zastupitelům řekl, že po postupu klubu do nejvyšší soutěže začaly dramaticky růst náklady. Během posledních dvou let podle něj vzrostly o 30 milionů korun. "Tím se klub dostal do dluhové spirály. Dluh, který je deset dnů po splatnosti, je 10 milionů korun, celková výše dluhů je okolo 16 milionů korun," řekl. Dodal, že klub se dostal do problémů i kvůli neuhrazené faktuře, kdy má dostat 25 milionů korun. "Tento výpadek ostatní partneři nejsou schopni nahradit. Faktura je po splatnosti a zatím se nedaří peníze získat," uvedl advokát.

Podle něj má situace jen dvě řešení. Pokud by klub nezískal dotaci na pokrytí rostoucích nákladů, skončil by v insolvenci. "Klub je ve stavu blížícího se úpadku, který se dá ještě odvrátit," řekl. Dodal, že nutný je do budoucna personální audit či změna smluv s dodavateli nebo s hráči. "Podle stávajících smluv by měli i po sestupu do 2. ligy prvoligové platy," řekl.

Primátor Navrátil uvedl, že zaměstnancům klubu ještě v lednu nebyly uhrazeny platy za listopad. "Město už odkupem nějakého majetku do klubu poslalo pět milionů korun. Udělali jsme první kroky, aby se klub stabilizoval," řekl.

Roční náklady na chod opavského klubu v době, kdy hraje nejvyšší soutěž, jsou okolo 60 milionů korun. Město podle Navrátila přispívá v několika kategoriích. Největší podpora - 11,2 milionu korun - jde na chod mládežnických týmů. Necelé čtyři miliony korun město platí za údržbu stadionu. Tato suma se letos pravděpodobně o milion zvýší. Zvýšení má pokrýt větší náklady na údržbu nového vyhřívaného trávníku. Sumou 1,8 milionu korun pak město dotuje přímo profesionální fotbal. Zbývající prostředky musí klub získat z prodeje vysílacích práv a vstupenek, prostřednictvím dotací a od sponzorů.