Ostrava sestřelila Slovácko, Teplicím v Olomouci škodilo video

Fotbalisté Ostravy zvítězili v 7. ligovém kole nad Slováckem jasně 3:0. Domácí si rozhodující dvoubrankový náskok vytvořili po gólech Dyjana Carlose de Azeveda a Jiřího Fleišmana v rozmezí osmi minut v první půli, po pauze výsledek dokonal vlastní trefou Stanislav Hofmann.

Baník se Slováckem bodoval poprvé po čtyřech porážkách, zvítězil potřetí z posledních čtyř kol a posunul se před soupeře na třetí místo neúplné tabulky. Hosté nebodovali po předchozích třech výhrách za sebou.

Baník na svého nepopulárního protivníka vyrukoval poprvé v sezoně s Laštůvkou v brance a jako by se zkušeným gólmanem přišla i větší jistota. Domácí po úvodní "oťukávací" čtvrthodině udeřili z první nebezpečné situace. Smola nadvakrát z pravé strany načechral míč na malé vápno, kde ho De Azevedo prudkou hlavičkou protlačil skrz Trmalovy rukavice do brány.

Slezané získali převahu a brzy navýšili vedení. I druhý zásah přišel z pravé strany. Tentokrát centroval Fillo, míč proletěl hostujícím vápnem nečekaně až na zadní tyč, kde ho dopravil hlavou do sítě Fleišman.

Baník se ještě více uklidnil a z herní pohody pramenily další gólové šance. De Azevedo dostal v 31. minutě balon přesně proti noze, ale zakončení mu nevyšlo. Jirásek po rohu o minutu později už vystřelil mnohem povedeněji, hosty však po jeho pokusu spasila tyč.

Slovácko nejvíce překvapilo nasazením útočníka Ondřeje Šašinky, kterého jakožto kmenového hráče Ostravy postavilo navzdory finanční sankci ve smlouvě o hostování.

V poli toho hosté moc neukázali a to, že neměli den, v nástupu do druhého poločasu podtrhl Hofmann, který si po centru Kuzmanoviče a nedorozumění s Trmalem dal vlastní gól.

Teprve za stavu 0:3 o sobě dalo vědět i Slovácko, Petržela ovšem v 58. minutě z deseti metrů po rychlém kontru z první těsně minul tyč. Smola na druhé straně hned vzápětí po rohu De Azeveda hlavičkoval přesněji, ale Trmala opět zachránila branková konstrukce.

Baník už dohrával v pohodě. Aktivní De Azevedo měl další gólovou možnost, ale po brejku s Reiterem hlavou mířil vedle tyče. Baník si i tak připsal druhou domácí výhru za sebou.

Olomouc si poradila s Teplicemi

Fotbalisté Olomouce vyhráli nad Teplicemi 2:0. Domácí poslal ve druhé minutě nejrychlejším gólem v sezoně do vedení Jakub Plšek a pojistku přidal ve 48. minutě Martin Hála. Hosté dohrávali od 53. minuty bez vyloučeného Petra Kodeše a zůstali v neúplné tabulce předposlední. Sigma doma v lize porazila Teplice počtvrté za sebou a připsala si třetí výhru v sezoně.

Olomouc nastoupila do zápasu bez několika hráčů, kteří měli zdravotní problémy. Premiéru v základní sestavě si tak odbyl Zmrzlý a po dlouhodobém zranění hrál Hála. Teplice udělaly oproti minulému zápasu a remíze 1:1 s Plzní jedinou změnu, když Jindráčka nahradil Vyhnal.

Sigma do zápasu, v němž si retro dresy z roku 1954 připomínala 100 let od založení klubu, vstoupila nejlépe, jak mohla. Hned ve druhé minutě dotlačil míč po centru od Jemelky a závaru před brankou do sítě Plšek a čtvrtým gólem v sezoně potvrdil pozici nejlepšího týmového střelce.

Teplice v 29. minutě vstřelily branku, jejich radost z vyrovnání však trvala jen chvíli. Rozhodčí Klíma gól po přezkoumání videa kvůli ruce Petra Mareše před centrem odvolal.

Pět minut před pauzou se za obranu domácích dostal osamocený Vyhnal, branku však přestřelil. Ještě před koncem poločasu zahrozila také Sigma, Hála však na centr Zmrzlého těsně nedosáhl. Žitný pak pokusem z poloviny hřiště zamířil nad.

Olomouc vstoupila do druhé půle stejně dobře jako do první. Po centru Zmrzlého se ve 48. minutě prosadil Hála a gólově oslavil svůj návrat na trávníky.

O chvíli později udělil rozhodčí Klíma Kodešovi za faul na Pilaře žlutou kartu, po zhlédnutí záznamu však svůj verdikt upravil a hostujícího záložníka rovnou vyloučil.

Teplice ani v deseti nepřestaly hrát a snažily se snížit. Se střelou Ljevakoviče i dvěma pokusy od Žitného si však poradil brankář Reichl. Na druhé straně mohl definitivně rozhodnout Yunis, ale Grigar mu včas zmenšil úhel a zasáhl. V nastaveném čase ještě Falta našel Nešpora, jehož volej zastavilo břevno hostující branky.