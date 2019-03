Plzeň doma zdolala Jablonec, Dukla schytala debakl od Olomouce

Fotbalisté Plzně ve 23. kole první ligy doma porazili Jablonec 1:0 gólem Romana Procházky z 22. minuty. Obhájci titulu se na druhém místě tabulky bodově dotáhli vedoucí Slavii, která ale má k dobru nedělní vršovické derby s Bohemians 1905. Viktoria soupeři částečně vrátila podzimní porážku 0:3 a v nejvyšší soutěži protáhla sérii bez prohry na 14 utkání. Severočeši potřetí za sebou v lize nezvítězili a zůstali pátí.

Do plzeňské sestavy se po dvou soutěžních zápasech vrátil kapitán Hubník, který ve středu obrany nastoupil vedle Pernicy. Zimní posila Brabec tentokrát začala na lavičce.

Po opatrném úvodu hned první střela ve 22. minutě skončila v jablonecké brance. Procházka se před šestnáctkou dostal k odraženému míči a skákavým halfvolejem propálil brankáře Hrubého. Pro slovenského záložníka to byl pátý ligový gól v sezoně.

Také hosté málem ze své první velké šance udeřili, když Doležal ve 33. minutě hlavičkoval do tyče a hodně překvapil plzeňského gólmana Hrušku. Těsně před pauzou ještě Hrošovský z dálky o kousek minul jabloneckou branku.

I druhá půle se rozjížděla pomalu a nenabízela žádný strhující fotbal. Doležal mohl potrestat chybu v domácí rozehrávce, ale Hubník jeho střelu zblokoval. Severočeši si začali vytvářet tlak i šance. Vatajelovu ránu k tyči Hruška v 68. minutě vyrazil na roh.

Plzeňskému týmu se po změně stran vůbec nedařilo a ofenzivu nepozvedli ani střídající Bakoš s Pačindou. Přesto Viktoria těsné vedení udržela a doma vyhrála pátý z posledních šesti ligových zápasů s Jabloncem.

Olomouc si zastřílela

Fotbalisté Olomouce zvítězili na hřišti poslední Dukly Praha 4:0 a připsali si třetí výhru po sobě. O dvě branky Sigmy se postaral Lukáš Kalvach, další přidali Tomáš Zahradníček a Martin Nešpor. Dukla prohrála třetí utkání po sobě a na vítězství čeká už sedm kol. Stále zůstává v tabulce poslední o bod za Karvinou.

Do první vážnější situace se v osmé minutě dostala Dukla, ale Tetour v nelehké pozici vystřelil nad. Poté si téměř půl hodiny žádný z týmů nevypracoval šanci.

Olomouc poprvé zahrozila v 35. minutě a hned z toho byla úvodní branka. Zahradníček se s balonem vydal po pravé straně, obránce Bezpalec před ním ustupoval dozadu a olomoucký záložník levačkou z hranice vápna zamířil přesně k bližší tyči. Navázal tak na trefu z minulého kola, kterou v nastavení pojistil triumf 2:0 nad Příbramí.

O šest minut později přidali Hanáci druhý gól. Kalvach si zpracoval míč, obehrál Krunerta a poslal balon znovu k tyči jako předtím Zahradníček. Pražané se ve 44. minutě ocitli blízko kontaktní trefě poté, co Buchta neudržel Miloševičův centr z rohového kopu a Kalvach odkopl míč až těsně před brankovou čárou.

Domácí kouč Skuhravý poslal do druhé půle do hry Gonzáleze s Hadaščokem, jenže byla to Olomouc, která mohla odskočit do třígólového vedení. Útočník Nešpor ale hlavičkoval nad Radovu branku.

Nejlepší střelec Sigmy se neprosadil ani v 71. minutě, když před Radou promáchl. O chvíli později si dejvický celek vytvořil před Buchtou tlak, olomoucký brankář nejprve vyrazil centrovaný míč a následně si poradil i s Djuranovičovou střelou.

Dukla na zvrat neměla a naopak v závěru ještě dvakrát inkasovala. V 85. minutě se šesté branky v ligové sezoně konečně dočkal Nešpor a v nastavení přidal svůj druhý gól v zápase Kalvach. Dukla prohrála s Olomoucí počtvrté za sebou.

Slovácko poprvé remizovalo

Fotbalisté Mladé Boleslavi i v oslabení po vyloučení Alexeje Tatajeva remizovali 1:1 na hřišti Slovácka a udrželi jarní neporazitelnost. Domácí poslal do vedení Tomáš Zajíc, ale středočeský celek i v deseti zásluhou kapitána Tomáše Přikryla vyrovnal a připravil soupeři první remízu v sezoně.

Slovácko koučoval z lavičky asistent Michal Šmarda, neboť hlavní trenér Martin Svědík si odpykával první ze dvou zápasů, v nichž nesmí na lavičku. V hostujícím týmu měla premiéru stoperská dvojice složená z hostujících hráčů Hájek, Jugas a byla to právě obrana Boleslavi, která měla v úvodu plno starostí.

Domácí vstoupili do zápasu velmi aktivně a vytěžili z toho sérii rohových kopů. Po jednom z neměl v desáté minutě daleko k otevření skóre Daníček, ale z úhlu trefil pouze tyč. Do největší šance první půle se dostal ve 22. minutě domácí Navrátil, který dostal milimetrový pas z hloubi pole od Reinberka, ale tváří v tvář hostujícímu gólmanovi neuspěl.

Boleslav měla problémy s kombinační hrou i protiútoky domácích a do větší ofenzivní aktivity dostala až v poslední čtvrthodině první půle. Do té doby velmi dobře bráněný Komličenko se snažil zblízka procpat míč za brankáře Trmala, ale neuspěl. Mimo šla i střela Ladry.

Také do druhé půle vtrhla s větší vervou domácí sestava a tentokrát už za to byla brzy odměněna. Reinberkův centr usměrnil k tyči Zajíc a otevřel tak skóre utkání. Pro Boleslav šlo o první inkasovanou branku po dvou předchozích zápasech s čistým kontem.

Středočeši ihned posílili ofenzívu Mešanovičem, což jim sice přineslo větší držení míče, ale také otevřenější obranu. Nejprve se o průnik snažil domácí Sadílek, avšak jeho pokus mířil mimo tyče. Stejně poté dvakrát dopadl i Navrátil.

Snahu Boleslavi o vyrovnání poté otupil střídající Tatajev, který během osmi minut na hřišti stihl dvakrát faulovat a po dvou žlutých kartách byl vyloučen. Hosté se přesto dočkali vyrovnání, když Buchův dlouhý centr propadl mezi stopery Slovácka a Přikryl jej poslal do branky.

V posledním úseku zápasu už oslabení hosté rezignovali na útoky a bránili všemi silami perně vydřený bod. Před Šedou to hodně vřelo, ale Slovácko se kýženého gólu už nedočkalo a poprvé v sezoně remizovalo. Naopak Boleslav ani ve čtvrtém jarním duelu neprohrála a na kontě má dvě remízy a stejný počet výher.

Střídající Voltr rozhodl o výhře Příbrami

Fotbalisté Příbrami vyhráli v utkání dvou sestupem ohrožených týmů nad Karvinou 2:1. Domácí poslal do vedení v úvodu svou první brankou po návratu ze Slavie Jan Matoušek, za hosty v 78. minutě srovnal Dávid Guba, ale v 87. minutě rozhodl krátce po příchodu na trávník další střídající hráč Radek Voltr. Příbram se posunula na dvanáctou příčku tabulky a odskočila soupeři na devět bodů. Karviná má na předposledním místě stále jen jednobodový náskok před Duklou.

Příbramští nastoupili bez zraněného Rezka, ale obnovenou domácí premiéru zažil navrátilec Matoušek a doslova od prvních sekund ho bylo plné hřiště. Už jeho první spolupráce s Fantišem po 63 vteřinách utkání skončila vedoucím gólem poté, co přelstil trojici hostujících obránců. Pro Matouška to byla první ligová trefa od 25. srpna.

Hosté úvod zápasu vůbec nezvládli a dvojice domácích ofenzivních hráčů je dostávala opakovaně do úzkých. Ve 12. minutě si role vyměnili a Fantiš mohl z osmi metrů umístit míč do odkryté branky, ale mezi tyče se netrefil.

Karviná se dostávala do hry zvolna, nejnebezpečnější byla po centrech z levé strany, ale šance měla až před poločasem. Nejprve nehlídaný Krivák hlavičkoval těsně vedle, v nastaveném čase se pak opřel nečekaně před šestnáctkou do míče Faška a trefil břevno.

I proto možná už hosté po pauze působili sebevědoměji a v 62. minutě měli znovu blízko k vyrovnání, ale Moravce brankář Kočí nadvakrát dokázal vychytat a odražený míč příbramský odchovanec Wágner poslal vysoko nad.

Domácí v závěru příliš mysleli na udržení stavu a doplatili na to dvanáct minut před koncem po trefě střídajícího Guby. Příbramští ale nakonec dokázali znovu strhnout vítězství na svoji stranu. V 87. minutě se dvě minuty po příchodu na hřiště trefil hlavou po Antwiho centru střídající Voltr.