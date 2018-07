Plzeň je silná a potrestala nás, smutnil po porážce kapitán Breite

Fotbalisty Liberce hodně bolela dnešní porážka 0:1 v dohrávce 2. ligového kola v Plzni. Na půdě obhájce titulu jim hodinu vycházel taktický plán západočeského favorita nezvykle vysoko napadat, ale v 61. minutě neuhlídali Michaela Krmenčíka a ten rozhodl.

"Tahle prohra bolí. Myslím, že jsme tady odehráli dobré utkání. Od začátku jsme si řekli, že budeme hrát na Plzeň vysoký presink, což nám vycházelo. Měli jsme pár šancí, byl to vyrovnaný zápas. O poločase si řekneme, že budeme pokračovat, ale prvních 10 až 15 minut jsme se hledali. Plzeň je prostě silná a potrestala nás," řekl novinářům liberecký kapitán Radim Breite.

Slovan se celý týden připravoval na to, že překvapí a nebude v Plzni bránit jako většina soupeřů. "Plzeň byla asi překvapená, že sem někdo přijel hrát vysoký presink. Oni to taky nemají jednoduché, protože každý sem přijede hrát v bloku. My to máme občas doma taky. Řekli jsme si, že nebudeme vyčkávat vzadu a myslím, že to nečekali. Bohužel jsme z toho nic nevytěžili a jedeme domů bez bodu," litoval Breite.

Jeho celek měl zřejmě největší šanci hned ve čtvrté minutě, kdy letní posila, záložník Jakub Pešek, neproměnil sólový únik. "Z brejku jsem se dostal do úniku a vyřešil jsem to špatně. Myslel jsem, že Kozáčika propálím na přední tyč, ale měl jsem vystřelit na zadní. On si mě pěkně vystál a chytil to," řekl Pešek.

"Možná to byl zlomový moment. Možná by se nám hrálo líp, i když těch 60 minut jsme hráli dobře. Ale třeba by nám to zvýšilo sebevědomí. Je to velká škoda toho výsledku. Mohli jsme si odvézt odsud aspoň bod," doplnil pětadvacetiletý záložník.

Liberec má po dvou kolech tři body, v obou zápasech ale po letní obměně kádru a příchodu slovenského trenéra Zsolta Hornyáka podal dobrý výkon. "Je to hezké, když se říká, že hrajeme hezky, ale důležité jsou body. Dnes odjíždíme s prázdnou. Příště máme doma Teplice, které taky předvedly pěkný výkon. Musíme prostě sbírat body, protože chceme hrát nahoře," uvedl Breite.