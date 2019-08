Plzeň proti outsiderovi, Sparta v Liberci nebo vršovické derby

Fotbalisté Slavie v úterý zvládli vstup do play-off Ligy mistrů a v Kluži zvítězili 1:0. Před středeční odvetou s rumunským soupeřem úřadující šampioni a lídři tabulky v sobotním 7. kole první ligy vyzvou vršovického rivala Bohemians 1905. Plzeň, která v nejvyšší soutěži nevyhrála třikrát za sebou, hostí Opavu. V neděli také Sparta hraje v Liberci. Druhý Jablonec se v sobotu představí v Příbrami.

Slavia minulý domácí ligový zápas s Libercem (1:0) kvůli disciplinárnímu trestu musela odehrát bez diváků a proti Bohemians budou v Edenu zpřísněné bezpečnostní podmínky. Na derby dohlédne několik stovek policistů.

"Bude to asi podobné jako všechna dosavadní vzájemná utkání. Bohemka to bere hodně prestižně, to je jasné. Je to pro ni dobrý zápas v tom, že se od ní málo očekává. Hodně nás napadá, běhá, chodí do soubojů. Je to hodně atletický fotbal a až na ten poslední zápas padá málo branek," řekl slávistický trenér Jindřich Trpišovský, jehož tým v lize neprohrál s "Klokany" devětkrát za sebou a poslední tři vzájemné duely vyhrál.

Plzeň remízou 1:1 v Teplicích prodloužila sérii bez ligové výhry a ze čtvrtého místa ztrácí pět bodů na Slavii. Opava sice úvodní dvě kola vyhrála shodně 1:0, ale pak čtyřikrát po sobě nebodovala. V minulé sezoně Slezané oba ligové souboje s Viktorií prohráli o gól.

"Venku chceme vítězit, ale když neprohrajeme a získáme bod, není to úplně špatně. Samozřejmě nás nejvíc mrzí ta prohra se Slováckem (0:2), která v domácím prostředí neměla být a ty tři body nám momentálně chybí. Doufám, že to s Opavou napravíme a zvítězíme," prohlásil plzeňský trenér Pavel Vrba.

Sparta v minulém kole zdolala Ostravu 2:0 a doma vyhrála třetí ze čtyř ligových zápasů v ročníku. Svěřenci Václava Jílka však chtějí zabrat i venku, kde zatím získali jediný bod. Letenští ovládli poslední čtyři vzájemné ligové duely a Liberci nepodlehli od listopadu 2015. Slovan v neděli i bez dvou vyloučených hráčů zvítězil v Karviné 1:0 a uspěl po sérii čtyř porážek.

"Samozřejmě nás povzbudila výhra nad Baníkem i výkon, který jsme si i tak zanalyzovali. Libereckého trenéra Pavla Hoftycha znám. Vím, že má rád kombinační fotbal a věřím, že tentokrát to nebude jenom o válce. Věřím, že se utkají týmy, které chtějí hrát fotbal. Pracujeme na tom, abychom hráli venku podobně jako doma," uvedl Jiří Saňák, asistent trenéra Sparty.

Jablonec je v nové sezoně doma stoprocentní, ale venku ze dvou zápasů uhrál jen bod. Příbram na svém stadionu získala všech sedm bodů, loni v říjnu ale Severočechům u Litavky podlehla 0:6.

Poslední Karviná se první vítězství v ročníku pokusí uhrát ve Zlíně. Slezané v první lize doma všechny tři duely s "Ševci" vyhráli, zatímco ve Zlíně ani jednou nebodovali.

Ve třetím nedělním utkání Mladá Boleslav přivítá České Budějovice, které třikrát v řadě doma porazila. Jihočeský nováček nevyhrál už čtyři kola.