Plzeň rozstřílela vysoko Boleslav, Jablonec přehrál Olomouc

Fotbalisté Plzně v první lize deklasovali Mladou Boleslav 6:1 a zvítězili i v šestém kole. Hattrickem se blýskl domácí útočník Michael Krmenčík, který tak stylově oslavil 100. zápas v nejvyšší soutěži a se sedmi góly vede tabulku střelců. Dvakrát se trefil střídající Jakub Řezníček a jednou Radim Řezník, za hosty skóroval Nikolaj Komličenko. Obhájci mistrovského titulu vedou tabulku o tři body před Slavií, s níž se utkají za týden.

"Samozřejmě nezbývá než Plzni pogratulovat. Hlavně ve druhé půli jsme našim výkonem přispěli k tomu, že to dnešní utkání bylo pro Plzeň exhibiční," řekl na tiskové konferenci trenér Mladé Boleslavi Jozef Weber. Plzeňští se rozjížděli pomalu, ale postupně získávali převahu. Po několika náznacích ve 21. minutě otevřel skóre Krmenčík, který se položil do Hořavova centru a hlavou překonal brankáře Šedu.

Boleslavští ve 44. minutě vyrovnali. Komličenko využil nedorozumění mezi stoperem Pernicou a brankářem Kozáčikem a pohotově zakončil špičkou kopačky. Ruský útočník navázal na hattrick z minulého utkání s Opavou (6:1) a dal šestý ligový gól v sezoně. "Přiznejme si, že jsme si ten gól dali sami. Tu situaci jsme měli vyřešit mnohem razantněji, možná i nefotbalově, ale tohle se nemůže stát," zlobil se Vrba.

Plzeňský tým v nejvyšší soutěži inkasoval po 486 minutách, ale v nastavení první půle si vzal vedení zpátky. Kopic se prodral hostující obranou a nacentroval na Krmenčíka, jenž dostal hodně prostoru na přesnou hlavičku. Západočechům se povedl i nástup do druhého poločasu. V 52. minutě si Petržela s Čermákem pohráli s boleslavskou defenzivou a Krmenčík přízemní střelou dokonal hattrick. Skvělou střeleckou bilanci si vylepšil na jedenáct gólů v posledních osmi ligových zápasech.

"Hattrick je hezký. Ale chtěl jsem hlavně vyhrát, nemyslel jsem na to, že to bude můj zápas, ale zápas nás všech. Zvládli jsme to dobře a zaslouženě vyhráli," uvedl Krmenčík. Hosté působili hodně odevzdaným dojmem a za deset minut inkasovali počtvrté. Pernicovu ránu sice ještě zblízka vyrazil Šeda, ale Řezník už z dorážky nezaváhal. O chvíli později pohrdl čtvrtou brankou v utkání Krmenčík a z ideální pozice trefil jen bránícího hráče.

"Základ k tomu, že jsme byli neúspěšní a dostali góly, podali svým zbabělým výkonem hlavně ti ofenzivní hráči, kteří to měli před góly řešit jinak," upozornil Weber. Na konci se během čtyři minut ještě dvakrát prosadil náhradník Řezníček ve svém jubilejním 250. ligovém duelu. Plzeňští tak dosáhli nejvyššího soutěžního vítězství v ročníku a utnuli sérii čtyř výher 1:0.

"Mladá Boleslav ve druhém poločase hodně otevřela hru, chtěla vyrovnat a získat nějaké body. Zápas byl nahoru dolů, bylo víc prostoru a v náběhových věcech jsme dneska byli lepší, protože jsme tam ty prostory měli," vysvětlil Vrba.

6. kolo první fotbalové ligy Viktoria Plzeň - FK Mladá Boleslav 6:1 (2:1) Branky: 21., 45.+1 a 52. Krmenčík, 90. a 90.+4 Řezníček, 62. Řezník - 44. Komličenko. Rozhodčí: Příhoda - Dobrovolný, Koval. ŽK: Krmenčík - Konaté, Takács. Diváci: 10.532. Sestavy: Plzeň: Kozáčik - Řezník, Pernica, Hubník, Limberský - Hořava (84. Procházka), Hrošovský - Petržela, Čermák, Kopic (87. Ekpai) - Krmenčík (73. Řezníček). Trenér: Vrba. M. Boleslav: Šeda - Pauschek, Chaluš, Král (65. Kateřiňák), Keresteš - Hůlka, Takács - Konaté (53. Diviš), Ladra, Přikryl (82. Hubínek) - Komličenko. Trenér: Weber.

Fotbalisté Jablonce zdolali v 6. ligovém kole Olomouc 3:0. Severočeši si připsali třetí výhru po sobě a posunuli se na páté místo neúplné tabulky. Souboj pohárových účastníků rozhodl dvěma góly po pauze v rozmezí pěti minut Martin Doležal, v závěru přidal pojistku Michal Trávník. Sigma, která ve čtvrtek navzdory dobrému výkonu prohrála úvodní zápas 4. předkola Evropské ligy se Sevillou 0:1, utrpěla pátou porážku z šesti kol a je až třináctá.

"Dnešní výkon byl hodně dobrý. Dá se říct, že jsme po celý zápas dominovali. Chtěli jsme se od spodku tabulky trochu odhoupnout, pokud poskočíte, je to vždy příjemné. Ale i když máme míň bodů, hrajeme atraktivní fotbal," řekl novinářům jablonecký trenér Petr Rada. Olomoucký kouč Václav Jílek udělal před čtvrteční odvetou Evropské ligy v Seville čtyři změny v sestavě oproti úvodnímu duelu se španělským favoritem a poprvé nasadil posilu do obrany Chvátala.

Duel dvou pohárových zástupců měl podobný obrázek jako jarní bezbranková remíza na severu Čech. Jablonec, který vstoupí rovnou do základní skupiny Evropské ligy, stejně jako v dubnu dominoval, ale v koncovce se mu dlouho nedařilo. Jako první zahrozil po čtvrthodině Doležal, který se opřel do centru z rohového kopu, ale míč zblokovala obrana. Na druhé straně prověřil Hrubého technickou střelou Texl.

Ve 25. minutě promáchl po Trávníkově centru hostující Zahradníček a toho málem využil Chramosta, před nímž rychle vyběhl Buchta. Gólman Sigmy stejně jako v jarním duelu dlouho deptal jablonecké hráče a vzápětí vyrazil Holešovu střelu. Po půlhodině Chramosta vystihl špatnou rozehrávku Hanáků, ale sám před Buchtou se opět neprosadil. Vzápětí mu hostující gólman vytáhl i křížnou střelu. Pro Chvátala skončila premiéra v olomouckém dresu kvůli zranění ještě před pauzou a nahradil ho Sladký.

Jablonec prolomil střelecké trápení až po standardní situaci na začátku 57. minuty. Na Trávníkův centr si naskočil Doležal a gólově se prosadil ve třetím utkání po sobě. "Pomohla nám standardka. Naštěstí máme Trávu, který standardky tak dobře kope. Našel mě, já si jen odskočil od Jemelky a šlo to k tyči," uvedl Doležal.

Za dalších pět minut se vysoký domácí útočník trefil podruhé. Po rychlém brejku a Chramostově přihrávce ve skluzu překonal Buchtu. Snížit mohl Kalvach, ale jeho přízemní pokus se mezi tyče nevešel. "Martin Doležal nám ukázal, jak se pracuje v šestnáctce soupeře. Tam byl největší rozdíl," podotkl Jílek.

Hanáci v závěru přece jen přidali, ale k vážnější šanci se už nedostali. Doležal v předposlední minutě postupoval v úniku do otevřené obrany, ale prvního ligového hattricku v životě a jubilejní 50. trefy v nejvyšší soutěži se nedočkal. Přihrál totiž Trávníkovi a ten nápaditou technickou střelou dloubl míč přes Buchtu s pomocí tyče do sítě.

"Byl by to první dospělý hattrick, myslel jsem na to, ale byli tam dobře postaveni oba stopeři. Takže mi nezbývalo nic jiného než to dát pod sebe," uvedl Doležal, který skóroval proti svému bývalému klubu. Jablonec má z posledních tří kol skóre 9:1. "Už jsem chtěl střídat Trávníka, ale vyplatí se ho tam nechat. Třetí gól byl nádherný. Výsledek 3:0 je slušný a těší mě, že jsme podruhé nedostali branku," řekl Rada.

"Neustále obhajujeme, i já vnitřně, že by na hráče neměly mít zápasy v pohárech vliv. Neřekl bych, že je to otázka kondice, jako spíš takové mentální síly, ochoty porvat se o to víc. Máme před sebou další těžký týden. Doufám v důstojnou odvetu v Seville a nutně potřebujeme bodovat doma s Bohemkou, abychom před reprezentační pauzou měli aspoň trochu klid na práci," dodal Jílek.