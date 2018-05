Plzeň si titul uhrála, tak ho má zaslouženě, uznal Frydrych

Slávisté chtěli doma oslavit zisk pohárové trofeje, případně ještě uchovat naději na obhajobu titulu. Do Plzně však jejich myšlenky lítat nemusely, prohráli s Jabloncem 1:3, když šancí na góly měli mnoho. První velkou ve 4. minutě obránce Michal Frydrych, jeho střelu (jako mnoho dalších) jablonecký brankář ovšem kryl.

Myslíte, že kdyby vaše střela skončila v síti, všechno by bylo jinak?

Určitě, šli bychom do vedení. Jarda (Zmrhal) mi to dal pod sebe, přiťukl jsem si míč a snažil to dát levačkou co nejvíc k tyči. Myslím si, že se mi to i povedlo. Ale brankář soupeře podržel. Kdybychom vedli 1:0, mohlo být všechno jinak.

Čím si vysvětlujete hrůzný první poločas 0:3?

Myslím, že jsme do zápasu vstoupili dobře, měli šance. Pak přišla jejich střela (Považanec), kdy to trefil asi z dvaceti metrů, to nás trošku srazilo. Snažili jsme se to dorovnat, byli otevřenější a dostali další dva góly do poločasu.To nás zase srazilo. Ve druhé půli jsme se pokusili zvednout, ale dali jsme jen jeden gól.

Slavia se chlubí nejlepší obranou. A teď tři střely, tři góly. Co se pokazilo?

Jak se nám v minulých zápasech to dařilo podržet, teď to bylo jinak. Gól po brejku, ze standardky, sešlo se to.

Fanoušci pískali. Vnímali jste to?

Zápas se nám nepovedl, tak je chápu. My se snažili udělat všechno, abychom to ještě zvrátili. Měli i šance, dvakrát to obránce vykopl z brány (Zelený), tyč, další jsme neproměnili. Měli jsme jich dost na to, abychom vyrovnali.

Ovlivnila váš výkon situace, která je okolo majitele čínské společnosti CEFC?

To si nemyslím. Při zápase jsme na to nemysleli a hlavně tady je všechno v pořádku (výplaty hráči dostávají). Pan Tvrdík byl za námi v kabině, ale co se tam řekne, tam zůstane.

Viktoria Plzeň už má titul. Jak moc tahle definitiva bolí?

Bolí... Věděli jsme, že po podzimu má velký náskok, dělali jsme všechno pro to, abychom jim to co nejvíc oddálili. Povedlo se jim to dvě kola před koncem, my můžeme jen gratulovat. Kdybychom neztráceli v některých zápasech laciné body, mohlo to být ještě dramatičtější.

Má Plzeň titul zaslouženě?

Když si ho uhrála, tak asi má.

Jablonec vám ještě může sebrat druhé místo. Uvědomujete si to?

Tabulku známe. Ale máme to pořád ve svých rukou (stačí remíza v Teplicích).