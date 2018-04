Plzeň, Slavia i Sparta se v lize chtějí vrátit na vítěznou vlnu.

O víkendu se odehraje 23. kolo fotbalové ligy a tři největší favorité se chtějí vrátit na vítěznou vlnu. Vedoucí Plzeň vyhrála jediný z posledních šesti zápasů nejvyšší soutěže, přesto má v čele tabulky desetibodový náskok, který chce po nedělním utkání na půdě Bohemians 1905 minimálně udržet. Mistrovská Slavia bude po dvou duelech bez vítězství hájit druhé místo v Brně a až šestá Sparta touží po pěti remízách v malém pražské derby s Duklou konečně naplno bodovat.

Plzeň vyhrála jediné z posledních šesti kol poprvé od roku 2010 a po podzimní jízdě prožívá krizi. Před týdnem Viktoria doma podlehla Mladé Boleslavi 1:2 a ve středu v dohrávce na půdě poslední Ostravy remizovala 0:0. Díky klopýtání Slavie však mají Západočeši stále pohodlný náskok.

Na vítěznou vlnu se Plzeň pokusí vrátit s Bohemians, s nimiž vyhrála čtyři z posledních pěti vzájemných ligových duelů. "Klokani" ovšem doma v nejvyšší soutěži už sedmkrát za sebou bodovali. "Na každý tým přijde v sezoně období, kdy se mu tolik nedaří. O to víc to musíme strhnout bojovností a buldočí vůlí za výhrou. Je jen na nás, jaké si to uděláme. Jestli těžké až do posledních kol, nebo zabereme a uděláme si lepší zbytek sezony," řekl pro klubový web plzeňský záložník Jan Kovařík.

Slavia mohla před týdnem dostat Viktorii pod větší tlak, jenže doma senzačně prohrála se Zlínem 1:2 a z posledních dvou zápasů získala jen bod. Obhájce titulu tři kola po sobě inkasoval jako první, čehož se chce na půdě předposledního Brna vyvarovat.

"Musíme se zaměřit na to, že jsme v posledních zápasech dostali gól do 15. minuty. Musíme se snažit hrát aktivně a dát první branku jako třeba v Boleslavi. Chceme získat ztracené body a zpět pohodu, kterou jsme předtím měli," uvedl kouč Slavie Jindřich Trpišovský, jenž stejně jako někteří hráči zápolí s nemocí a bere antibiotika.

Slávistických ztrát využily další týmy v boji o druhé místo. Liberec pět kol neprohrál a na červenobílé ztrácí z třetího místa před soubojem s Teplicemi jen bod. "Půjdeme jedině za vítězstvím, abychom se udrželi v tabulce nahoře," řekl asistent libereckého trenéra Miroslav Holeňák.

O bod za Libercem je čtvrtá Olomouc, která doma přivítá o záchranu bojující Jihlavu, a už jen o další bod méně má nejlepší tým jara Jablonec. Severočeši po zimním příchodu trenéra Petra Rady zvítězili ve všech sedmi letošních soutěžních zápasech a šesti ligovými výhrami po sobě vyrovnali klubový rekord. Překonat jej mohou v případě triumfu v Mladé Boleslavi.

"Statistiky moc nesleduji. Jsem rád, že držíme nějakou sérii, hlavně je to zásluha hráčů. Pokud to půjde dál, bylo by to dobré. Mladá Boleslav ale bude po výhře v Plzni určitě bude sebevědomá, takže z tohohle pohledu nás čeká určitě těžké utkání," konstatoval Rada.

Spartu zatím neprobudil ani nový trenér Pavel Hapal. Pražané po pěti remízách za sebou klesli na šesté místo a proti Dukle už potřebují nutně zvítězit, aby se jim ještě víc nevzdálily pohárové příčky. Letenští ve čtyřech z posledních pěti kol přišli o vedení.

"Každý soupeř je nevyzpytatelný, navíc je to malé derby, ale pro nás neexistuje nic než vítězství. Uděláme vše pro to, abychom od první minuty šli za výhrou. Věřím, že tenhle zápas pro nás může být zlomový. Že konečně odehrajeme koncentrovaně celých 90 minut a s dobrým koncem," řekl Hapal.

Důležitý záchranářský souboj se odehraje ve Zlíně. Poslední Ostrava snížila po posledních dvou zápasech ztrátu na nesestupové příčky na čtyři body a uspět chce i na půdě "Ševců". Duel bude zajímavý i z trenérského hlediska. Domácí vede nedávný kouč Baníku Vlastimil Petržela, Ostravu zase Bohumil Páník, jenž mužstvo převzal krátce po únorovém odvolání ve Zlíně.