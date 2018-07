Plzeň splnila povinnost, ale na první výhru se řádně natrápila

Fotbalisté Plzně na úvod nové prvoligové sezony zdolali po obratu Duklu 3:1. Úřadující mistři na Julisce prohráli první poločas gólem Davida Douděry ze sedmé minuty, po změně stran se však v 69. minutě prosadil střídající Tomáš Hořava a krátce nato dostal hosty do vedení vlastní gól Jakuba Podaného. Skóre zápasu pak uzavřel v 88. minutě Michael Krmenčík z penalty.

"Jsem rád, že jsme vyhráli, protože to nebylo vůbec jednoduché. Ukázalo se, že ty první zápasy jsou vždycky odpracovanější a složitější," řekl plzeňský kouč Pavel Vrba na tiskové konferenci.

Trenérovi Pražanů Pavlu Drskovi se tak nepovedla ligová premiéra v roli hlavního kouče. Jeho svěřenci Viktorii v nejvyšší soutěži podlehli pošesté za sebou. "Když člověk vede 1:0 nad Plzní po 60 minutách, tak samozřejmě chce něco urvat. To se nám bohužel nepovedlo a z toho jsem zklamaný. Určitě ne z přístupu hráčů, kteří si sáhli na dno," prohlásil Drsek.

V základní sestavě hostů nastoupily i dvě letní posily obránce Pernica a slovenský záložník Procházka. Dukla od začátku také nasadila dvě nové akvizice stopera Chlumeckého a útočníka Bredu.

Dukla, která v minulé sezoně s Plzní utrpěla debakly 0:4 a 1:5, hned z první akce v sedmé minutě otevřela skóre. Pernica minul míč a Holenda z levé strany našel před brankou Douděru. Ten před Kozáčikem nezaváhal a připsal si premiérový ligový gól.

"Viděl jsem, že Holenda dostává balon na levou stranu, a snažil se zavřít zadní tyč. Balon ke mně došel a jenom jsem uklízel do prázdné branky. Pocity z prvního gólu jsou skvělé, ale prohra je taková černá kaňka," uvedl dvacetiletý Douděra.

Po závaru před domácí brankou mohl vyrovnat Krmenčík, ale vystřelil nad břevno. Pražané favorita dál zlobili. Po Kozáčikových nejistých zákrocích dorazil Tetour míč do sítě, ale gól neplatil kvůli Holendovu ofsajdu.

Plzni patřil závěr poločasu. Rány Krmenčíka i Hrošovského ale vyrazil Rada a brankář Dukly poté zneškodnil i Kopicův přímý kop. Těsně před poločasem postupoval sám na domácí branku Krmenčík, ale zblízka napálil opět jen výborného Radu. Reprezentační útočník minule na Dukle nastřílel hattrick, ale dnes se v koncovce trápil.

Pojistku mohli přidat dříve

Hosté druhý poločas začali další zahozenou šancí, když po Limberského centru volný Petržela napálil tyč. Na druhé straně Kozáčik včasným vyběhnutím zastavil Bezdičkovu akci.

Plzeňští vystřídali a během dvou minut otočili skóre. Nejprve v 69. minutě vyrovnal Hořava povedenou střelou k tyči a chvíli poté si centr dalšího náhradníka Řezníčka, který předtím asistoval Hořavovi, ve skluzu srazil do vlastní branky Podaný.

"Kuba Řezníček mi to dobře sklepnul. Já se na tu ránu hodně soustředil a šlo to dobře. Když jde člověk na hřiště a dokáže pomoct týmu gólem, tak je to samozřejmě super," podotkl Hořava.

Západočeši si závěr pohlídali a pojistku mohli přidat ještě dřív, ale Petržela i Řezníček ve slibných pozicích minuli branku. Těsně před koncem aktivního Petrželu v šestnáctce stáhl Holík a nařízenou penaltu v 88. minutě proměnil Krmenčík. V nastavení ještě domácí náhradník Djuranovič po individuální akci trefil tyč plzeňské branky.

"Petržela je už starý, má před sebou poslední zápasy a snaží se, aby vám (novinářům) dokázal, že ještě není takový, abychom ho odstřelili," řekl Vrba s úsměvem o pětatřicetiletém záložníkovi.