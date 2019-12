Plzeň už není jen hokejová, velebí tým odcházející Vrba.

Trenér Pavel Vrba připustil, že po podzimní části sezony skončí u fotbalistů Plzně. Podle šestapadesátiletého kouče byl zápas 20. kola první ligy s Teplicemi (1:1) pravděpodobně jeho posledním na lavičce Viktorie, kde při svém druhém angažmá strávil dva a půl roku. Západočeský klub se k situaci oficiálně vyjádří v příštích 48 hodinách.

"Musím říct, že jsem v Plzni zažil úžasných sedm a půl roku, když to sečtu všechno dohromady. Určitě na Plzeň budu rád vzpomínat, protože je dost pravděpodobné, že už tu v lednu nebudu," řekl na tiskové konferenci Vrba, který má podle spekulací médií zamířit k bulharským mistrům do Ludogorce Razgrad. Naopak Západočechy údajně převezme trenér slovenské reprezentace do 21 let Adrián Gula.

Vrba podruhé přišel do Plzně v květnu 2017 po třech a půl letech, během nichž působil u české reprezentace a krátce v ruské Machačkale. Hned v premiérové sezoně po návratu dovedl Západočechy k domácímu titulu, který znamenal přímý postup do skupiny Ligy mistrů. V ní Viktoria i potřetí pod Vrbovým vedením obsadila třetí příčku a postoupila do jarní vyřazovací fáze Evropské ligy.

V minulém ročníku nejvyšší soutěže Plzeň po nadstavbě skončila druhá o pět bodů za Slavií. Stejně jsou na tom oba rivalové i v aktuální sezoně, suverénní Pražané ale mají na Vrbův tým v neúplné tabulce už třináctibodový náskok. Přitom Viktoria na podzim na rozdíl od Slavie nehrála evropské poháry, protože vypadla v předkole Ligy mistrů s Olympiakosem Pireus a neuspěla ani v kvalifikaci Evropské ligy proti Antverpám.

"To, že jsme dneska (proti Teplicím) neuspěli, mě strašně mrzí, ale život jde dál. Tohle umístění v tabulce není úplně nejhorší, ale je pravda, že Slavia dneska nás všechny nějakým způsobem přehrává a dohrává tu soutěž velice zkušeně a velice dobře," uvedl Vrba.

"Plzeň je druhá, má tři body náskok na Jablonec a pět bodů na Spartu. Určitě jarní část soutěže bude hodně složitá, ale já věřím tomu, že Plzeň si zase vybojuje takové umístění, aby hrála o poháry a samozřejmě aby hrála skupinu. Jestli to bude Evropská liga nebo Champions League, se uvidí po jarní části. Doufám a věřím, že po roční pauze se zase vrátí do Evropy. To jim samozřejmě přeju všem," dodal rodák z Přerova.

Vrbovo jméno při posledním utkání roku opakovaně skandovali plzeňští příznivci, kteří úspěšnému kouči při závěrečné emotivní děkovačce připravili i speciální choreo s jeho sedmi portréty doplněnými o největší úspěchy ve Viktorii.

"Chci i touto cestou poděkovat fanouškům, že po celou dobu drželi při nás, i když někdy to asi s námi bylo trošku složitější. Ale přesto byli úžasní. Myslím, že za těch deset let, co jsem sem přišel poprvé, se to tady strašně změnilo. Jsem rád, že Plzeň není jenom hokejová, ale i fotbalová. Doufám, že to tak bude trvat dál," prohlásil Vrba.

"Jsem nadšený z toho, co se tady udělalo a odehrálo a co jsem tady mohl prožít. Chtěl bych poděkovat všem za to, že se mnou měli trpělivost a vydržel jsem tu dva a půl roku," dodal bývalý kouč Ostravy nebo Žiliny, jenž s Plzní získal tři mistrovské tituly.