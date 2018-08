Plzeň vyzve nebezpečný Zlín. Připíše si Jablonec první výhru?

Fotbalisté Plzně a Sparty chtějí ve čtvrtém kole první ligy pokračovat ve vítězném vstupu do sezony. Mistrovská Viktoria v sobotu hostí Zlín, o den později se Letenští přestaví v Teplicích.

Plzeň přes plný bodový zisk v novém ročníku nepodává úplně přesvědčivé výkony. Duklu porazila 3:1 až po obratu ve druhém poločase, v dalších kolech zdolala Liberec i Olomouc 1:0. Zlín pod vedením nového kouče Michala Bílka v úvodních třech kolech neprohrál a získal sedm bodů.

"Michal (Bílek) spoléhá spíš na takovou zodpovědnou defenzivu, ale na druhou stranu dávají góly a vyhrávají zápasy. Vyrážejí do toho z beků, jsou velice nepříjemní po centrech ze strany, mají vysoké hráče na hrotech. Čekají na chyby soupeře a trestají to. Tím, že mají sedm bodů, jsou v absolutní pohodě a určitě budou chtít i tady bodovat," řekl plzeňský trenér Pavel Vrba.

Sparta sice v první lize ještě nezaváhala, ale podobně jako Plzeň v zápasech nijak nedominovala. Pražané doma porazili opavského nováčka 2:0, pak zvítězili v Jablonci 2:1 a minule se na Letné protrápili k výhře 1:0 nad Slováckem.

"Samozřejmě jsem byl moc spokojený, že jsme po vyřazení z Evropské ligy se Suboticou doma zvládli zápas se Slováckem a i potřetí v lize vyhráli. Ale pokud chceme udržet špičku, nemůže si dovolit klopýtat. Takže chceme uspět i v Teplicích," prohlásil sparťanský kouč Zdeněk Ščasný.

Tepličtí v nejvyšší soutěži od května 2014 osmkrát za sebou Spartu neporazili, ale v posledních čtyřech domácích zápasech s ní pokaždé remizovali.

Třetí tým minulé sezony Jablonec bude v domácím utkání s Karvinou usilovat o první výhru, naopak hosté o premiérové body v novém ročníku. Severočeši mají zatím na kontě dvě porážky a remízu.

"Bodů máme málo. Čekali jsme, že to bude ze začátku jiné, ale takový je fotbal. Zápasy jsme nezvládli brankově, ale nemyslím si, že bychom byli herně špatní. Nestřílíme branky. To nás zdobilo v jarní části. Musíme se s tím poprat a věřit tomu, že se to otočí a šance začneme proměňovat," uvedl trenér Jablonce Petr Rada.

Olomouc v druhém nedělním zápase nastoupí v Uherském Hradišti proti Slovácku. Sigma chce navázat na čtvrteční domácí vítězství 2:0 nad Kajratem Almaty v úvodním zápase třetího předkola Evropské ligy. Na Slovácku však Hanáci od února 2012 nevyhráli čtyřikrát po sobě.

Opava, která rovněž prohrála všechna tři kola, přivítá v brněnském azylu Liberec. Slezský nováček chce v nejvyšší soutěži utnout sérii deseti porážek. Třetí tým nejvyšší soutěže bez bodu Dukla rovněž v sobotu hraje na hřišti Příbrami. Středočeský nováček si v minulém kole pokazil povedený vstup do sezony prohrou 0:3 v Ostravě.