Plzeň zabrala v závěru, Slavia konečně slaví. Sparta hlásí zranění

Fotbalisté Plzně v šestém a předposledním utkání letní přípravy po dvou gólech v závěru remizovali na soustředění v Rakousku 2:2 s Karabachem. Ázerbájdžánský šampion ještě sedm minut před koncem vedl 2:0, ale pak v rozmezí minuty srovnali střídající Ondřej Mihálik a Dominik Janošek. Generálku na sezonu odehraje český vicemistr v pátek proti ruské Ufě.

Plzeňský trenér Pavel Vrba už tentokrát o půli neprostřídal celou jedenáctku a základní sestavu nechal na trávníku déle. Viktorii se dlouho nedařilo a po dvou brankách Mahira Emreliho z přelomu poločasů prohrávala 0:2.

"První poločas nebyl podle našich představ, zkoušeli jsme jiné rozestavení ve středu hřiště. Moc se nám to nevydařilo. Hráli jsme na zbytečně moc doteků," řekl novinářům v Rakousku asistent plzeňského kouče Zdeněk Bečka. "Od druhé půle jsme se vrátili k našemu vyzkoušenému modelu 4-2-3-1 a hra se změnila," dodal.

Plzeňskou hru oživila střídání a vidět byl především Janošek, který přišel do Viktorie po hostování ve Slovácku. Nejprve po jeho pasu šikovně přeloboval brankáře Mihálik, jedna z letních posil Viktorie, a poté sám Janošek střelou k tyči srovnal.

"Takový gól jsem si natrénoval na Hrušouna (Aleše Hrušku) v tréninku, kdy jsem ho přesně takhle po náběhu přehodil. Takže jsem rád, že jsem to přenesl do zápasu a dal stejný gól," komentoval Mihálik svůj premiérový gól za Viktorii.

Janošek navázal na podobnou dalekonosnou trefu v Liptovském Mikuláši. "Snažím se střílet odjakživa a do teď to piluju. Když mám možnost, zkouším vystřelit. A teď to tam padlo," uvedl Janošek. "Bylo to dobré, ale takhle musím hrát každý zápas, abych se zapracoval aspoň do kádru Plzně," přidal jednadvacetiletý záložník.

Plzeň s Karabachem remizovala potřetí za sebou. Před třemi lety přes něj prošla ve 3. předkole Ligy mistrů po výsledcích 0:0 doma a 1:1 venku.

"Určitě měl Karabach celý zápas nějakou převahu, byli silní na balonu, což jsme věděli. Hrají každý rok evropské poháry. Ale myslím, že posledních 15 minut jsme odehráli dobře a ještě mohli klidně nějaký gól přidat, takže 2:2 pro nás super výsledek," konstatoval Mihálik. "Po prostřídání pěti hráčů jsme začali dominovat," doplnil Bečka.

V letní přípravě dosud Viktoria z šesti utkání čtyřikrát vyhrála, jednou prohrála a jednou remizovala.

Sparta - Dynamo Moskva 1:1

Fotbalisté pražské Sparty ani ve druhém utkání na soustředění v Rakousku nedokázali zvítězit. Po úvodní porážce 0:1 s rumunskou Kluží dnes třetí celek uplynulé ligové sezony remizoval 1:1 s Dynamem Moskva.

Letenští byli proti dvanáctému týmu ruské ligy většinu času aktivnější, ale jako první se prosadil soupeř, když chybu ve sparťanské obraně v 35. minutě potrestal Cardoso.

V 59. minutě zařídil vyrovnání střídající Benjamin Tetteh, který po špatné rozehrávce gólmana Dynama poslal míč do odkryté branky. Pražané se pak tlačili za vítěznou trefou, ale už neprosadili.

V letní přípravě zatím mají Letenští bilanci jedné výhry, porážky i remízy. Generálku na novou sezonu odehrají sparťané v pátek proti Linci.

Slavia - Austria 3:2

Fotbalisté pražské Slavie ve třetím utkání letní přípravy poprvé zvítězili. Úřadující český mistr po porážkách 0:2 s Českými Budějovicemi a 2:3 se Slovanem Bratislava dnes v Rakousku zdolal Austrii Vídeň 3:2. Prvního gólu v červenobílém dresu se dočkala jedna z letních posil obránce Tomáš Holeš.

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský kvůli drobnému zranění nenasadil útočníka Škodu a nenastoupili ani nejlepší hráč uplynulé ligové sezony Souček, Masopust a Deli.

V brance se představil mladík Markovič a v deváté minutě mu pomohlo břevno. O dvě minuty později poslal favorita do vedení hlavou Frydrych, čtvrtý celek uplynulé sezony rakouské ligy ale hned za tři minuty srovnal.

Ve 27. minutě vrátil Slavii náskok z malého vápna Van Buren. Austria znovu odpověděla v 51. minutě, kdy se prosadil z penalty Sax, ale hned z protiútoku z voleje rozhodl Holeš.

Před vstupem do nové sezony ještě Slavia v sobotu odehraje v Trnavě Československý Superpohár proti domácímu Spartaku, vítězi Slovenského poháru.