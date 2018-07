Plzeňský Kopic o Lize mistrů: Chtěl jsem Real, teď přibyl Juventus

Fotbalisté Plzně se na soustředění ve Westendorfu připravují na start nové sezony první ligy i na svůj třetí start v elitní Lize mistrů. Pomalu přemýšlejí o tom, jaké soupeře by chtěli do základní skupiny. Jasno má zejména Jan Kopic, který je velkým obdivovatelem Cristiana Ronalda, proto by si kromě Realu Madrid přál i tým nového zaměstnavatele portugalské hvězdy Juventus Turín.

"Já to mám jasně dané. Chtěl jsem Real Madrid a teď k tomu přibyl i Juventus. Uvidíme, koho nám vylosují. Jsou tam i soupeři, kteří by nemuseli být pro lidi tak atraktivní, i když mají obrovské rozpočty, jako Lokomotiv Moskva," řekl Kopic v rozhovoru s novináři.

Doufá, že los Plzni přisoudí jednoho až dva věhlasné soupeře, aby se mohl poměřit s tou největší kvalitou. "Já jsem Ligu mistrů na rozdíl od některých kluků ještě nezažil. Všichni říkají, že je to úplně jiný level. Proto bych chtěl dva super týmy, abych si to vyzkoušel, a jeden tým na naší úrovni, abychom se mohli poprat o třetí místo ve skupině," nastínil svou představu Kopic.

"Nechtěl bych tam být jenom do počtu. Snad sehrajeme dobré zápasy a získáme nějaké body. Chtěl bych se vyvarovat toho, abychom někam přijeli a dostali 0:7. Ale zas nejsme pod tlakem. Nemusíme, ale můžeme. Není to jako v Evropské lize, kde se od nás postup čekal," dodal reprezentační záložník.

Teď se ale plně koncentruje na start české nejvyšší soutěže, protože už za týden vyrazí se spoluhráči na Duklu. "Liga mistrů se hraje až v září, to je ještě dlouhá doba. Teď se soustředíme jen na ligu, kterou chceme odstartovat dobře. Jak jsme se v minulé sezoně přesvědčili, každý bod se počítá a od začátku je třeba bodovat co nejvíce," připomněl Kopic vydařený podzim minulé sezony, který přinesl titul i přes nepříliš vydařené jaro.

Věří, že je tým na start dobře připravený, což ukazují výsledky v přípravě, v níž Plzeň vyhrála zatím všech šest utkání a jen v jednom z nich inkasovala.

"Máme mnohem lepší výsledky v přípravě než loni, kdy nám ale zas podzim vyšel skvěle. Snad to tentokrát nebude opačně, dobrá příprava a špatná liga. Toho se budeme chtít vyvarovat. Když nezvládneme první zápas na Dukle, je dobrá příprava k ničemu," upozornil nejlepší hráč ligy minulé sezony. "Ale vyhráváme zaslouženě. Nejsou to žádné náhody. Vytváříme si šance, dáváme góly. Ale ta nejtěžší prověrka nás teprve čeká v sobotu s Dynamem Kyjev," dodal.

Na týmu se projevuje i kvalitní posílení, příchody Romana Procházky, Ubonga Ekpaie, Luďka Pernici či návrat Jakuba Řezníčka ještě zvýšily už tak velkou konkurenci. "Přišli dobří hráči, Ekpai nám jako soupeř vždycky dělal problémy. Procházka zase vyztuží střed hřiště. A teď přišel ještě mladý Pavel Bucha, který s námi je sice jen pár dní, ale je vidět, že to v noze má. Všechny posily vypadají dobře v tréninku i zápasech," řekl Kopic.

Nejvíce si ale z posil rozumí s Pernicou, se kterým hrával ještě za Jablonec, a na tehdejší souhru navazuje. "Luděk má výborné přihrávky hned po zisku balonu se snaží rozehrávat na útočníky nebo nás křídla," dodal.

Se spoluhráči na soustředění pozorně sleduje i končící mistrovství světa a je zvědavý, jak dopadne finále. "Přál bych to více Chorvatsku, ale favorit je Francie, protože má postově lepší tým. Tak 60:40 pro Francii," odhadl Kopic, podle něhož může sehrát důležitou roli Kylian Mbappé. "Hraje neuvěřitelně. Jeden člověk ho neubrání, spíše na něj musí být tři," podotkl.

