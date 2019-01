Po Příhodovi končí i další zkušený rozhodčí Jílek

Český fotbal přišel během zimní přestávky už o druhého zkušeného rozhodčího. Po Radku Příhodovi se rozhodl ukončit kariéru také Jan Jílek, údajně kvůli tomu, že mu nebylo umožněno proškolit se na pískání zápasů pod dohledem videa. Tvrdí, že to z něj dělá dvanáctého hráče v týmu, jelikož nemůže pískat ty nejsledovanější zápasy.

Pětačtyřicetiletý Jílek patří mezi nejzkušenější české sudí. V nejvyšší soutěži pískal 15 sezon a celkem odřídil 209 zápasů. To ho řadí na třetí místo historických tabulek právě za Příhodu, který skončil na konci minulého roku, a Pavla Královce.

V této sezoně pískal sedm utkání, avšak nemohl rozhodovat ty nejatraktivnější zápasy, které jsou pod dohledem videa, jelikož na něj není proškolen. To se snažil změnit, ale protože v létě by stejně musel ukončit profesionální kariéru kvůli pravidlu o překročení hranice 46 let, dozvěděl se, že jeho proškolení by bylo neperspektivní.

Dostal proto nabídku pouze na školení na pozici videorozhodčího. Jílek se místo toho rozhodl kariéru předčasně ukončit a soustředit se na řízení Jihočeského fotbalového svazu.

"Nechci nadále být dvanáctým hráčem v týmu, kde do základní sestavy nastupuje jen 11 hráčů. To mě nadále nenaplňuje, a proto volím cestu uvolnění místa rozhodčím mladším a perspektivnějším, protože v tomto ohledu má naše rozhodcovství značné rezervy," uvedl Jílek v prohlášení pro média. "Nekončím zatrpkle ani naštvaně, jen zklamaně. Je to těžké rozhodnutí, nicméně je konečné, neměnné a finální," dodal.

Jílek údajně dlouho usiloval o to, aby byl proškolen na řízení zápasů, které dozoruje video. "Celý loňský podzim jsem usiloval o doškolení. Je dosti frustrující, když po 14,5 letech působení v profesionálních soutěžích nemůžete být nasazen na utkání, kde je VAR," prohlásil.

Komise rozhodčích FAČR mu ale nabídla jen možnost proškolit se na roli videorozhodčího, kterou může plnit i po překročení věkové hranice 46 let. "Moje školení VAR bylo nastaveno pro tzv. back office, tzn. přenosový vůz, nikoli na hrací plochu, což byla má klíčová ambice, abych mohl utkání na sklonku kariéry pod VAR řídit a případně pomoci jako VAR a do této role se pak postupně přesunout. Důvodem prý jsou peníze a moje (ne)perspektiva, protože na půl roku nemá cenu dávat více jak 100 tisíc korun pro osobu, která v létě stejně končí," popsal Jílek.

Nabídku nepřijal i proto, že podle něj je třeba mít zkušenost s pískáním pod dohledem videa, aby pak mohl správně vykonávat roli videorozhodčího. "Nelze dělat práci na sto procent, když neznáte celý pracovní postup, a v podmínkách VAR je to tak, že musíte umět vnímat to, jak rozhodčí rozhoduje utkání na hřišti pod VAR, když mu druhý kolega něco radí z přenosového vozu, a naopak. Ten feeling, ta interakce, ta zkušenost je mnohdy rozhodujícím faktorem v konečném rozhodnutí důležitém pro samotné utkání. A toto vlastně mně nebylo umožněno," dodal.

Jílek své rozhodnutí oznámil ještě před zahájením doškolování, čímž umožnil, aby jeho místo zaujal jiný sudí. Toho si cení i předseda komise rozhodčích Jozef Chovanec.

"Podle reglementu UEFA má před sebou poslední půlrok kariéry a cením si toho, že chce dát příležitost mladší rozhodcovské generaci, stejně jako faktu, že nám své rozhodnutí oznámil ještě před zahájením doškolení projektu VAR," uvedl Chovanec v tiskové zprávě.

"Honza Jílek udělal pro český fotbal opravdu hodně a je to podobně jako Radek Příhoda velká persona, která si zaslouží naše poděkování. Věřím, že své zkušenosti bude nejen v rámci Jihočeského kraje uplatňovat i v práci se svými potencionálními nástupci, kteří by v budoucnu mohli také řídit profesionální soutěže," dodal Chovanec.