Pogba, Messi, Krmenčík! Útočník Plzně je v ideální sestavě

Plzeňský fotbalista Michael Krmenčík byl zařazen do ideální sestavy úvodního kola Ligy mistrů. Nominaci do útoku vedle hvězdy Barcelony Lionela Messiho si vysloužil dvěma góly do sítě CSKA Moskva.



Hvězdou prvního kola byl levý obránce Ajaxu Amsterodam Nicolás Tagliafico, který dvěma góly vystřelil výhru nad AEK Aténami a dostal nejvíce bodů ze všech hráčů. Předčil i Paula Pogbu z Manchesteru United, který při výhře 3:0 nad Bernem dva góly dal a na jeden přihrál. Messi řídil hattrickem výhru Barcelony 4:0 nad PSV Eindhoven, ale skončil až třetí.

Před Krmenčíkem skončila i dvojice z Juventusu, záložník Miralem Pjanič, autor dvou penalt, a brankář Wojciech Szczesny, po výhře 2:0 nad Valencií v dlouhém oslabení. Útočníkovi Plzně do vybrané společnosti pomohlo, že proti CSKA proměnil dvě ze tří velkých šancí. Dva góly dosud v jednom utkání Ligy mistrů v dresu českého klubu dali jen v roce 1999 sparťané Vladimír Labant a Vratislav Lokvenc.

Ideální sestava 1. kola Ligy mistrů: Wojciech Szczesny - Joao Cancelo, Leonardo Bonucci (všichni Juventus Turín), David Alaba (Bayern Mnichov), Nicolás Tagliafico (Ajax Amsterodam), Marcelo (Real Madrid) - Nikola Vlašič (CSKA Moskva), Paul Pogba (Manchester United), Miralem Pjanič (Juventus Turín) - Lionel Messi (Barcelona), Michael Krmenčík (Plzeň).