Pondělní liga: Slavia neumí střílet góly a v Plzni to fest drhne

Až na nečekanou prohru Jabloneckých fotbalistů proběhl uplynulý víkend v české fotbalové lize podle předpokladů. Favorité vyhrávali, outsiderům se nedařilo a až na drobné excesy nezmastili osmnácté kolo nejvyšší soutěže ani rozhodčí. Nebo vše tak růžové nebylo?

Z výsledků první pětice Fortuna Ligy vypadá vše v pořádku, pokud se ale zaměříme na předvedenou hru, je to něco jiného. Osmnácté kolo opět ukázalo problémy, se kterými se elitní týmy v právě probíhající sezoně potýkají.

Slavná výhra? Spíš povinnost

Jako první z favoritů se na hřišti Příbrami již v předehrávce představila pražská Sparta. Tu trápí rozsáhlá marodka, na kterou se po minulém utkání dostal i stoper Semih Kaya. Místo osmadvacetiletého Turka naskočil do středu obrany trochu překvapivě Georges Mandjeck. Po dvou předchozích remízách potřebovali Pražané nutně bodovat, aby alespoň udrželi místo v elitní šestce.

Tomu odpovídal i průběh zápasu, ve kterém se letenský tým tlačil dopředu a snažil se nenechat nic náhodě. Když si ve třicáté minutě našel ve vápně míč Hašek a poslal ho nechytatelně k tyči, radovali se Sparťané, jako kdyby vyhráli ligový pohár. V dalším průběhu přišli o druhou branku, když Tetteh nesmyslně atakoval domácího gólmana, když stál v offsidu. Míč by do brány dost možná doputoval i bez toho, aby se ghanský útočník zapojil do hry. Nicméně správné rozhodnutí videorozhodčího. A Sparta se mohla radovat z vítězství 1:0, ale přiznejme si, i při bídné sezoně Jílkova týmu je jednogólová výhra s nejhůře bránícím mužstvem ligy hodně hubená záplata.

Neschopní střelci Slavie

Dosud neporažení Slavia se představila na domácím hřišti v duelu proti Karviné. Jindřich Trpišovský udělal v sestavě oproti zápasu s Interem Milan několik změn. Mimo jiné nastoupil na stoperu Ladislav Takács a do útoku se postavil bijec Mick van Buren.

Pražané řeší dvě složité situace. Vypadli ze všech pohárů doma i v Evropě a jejich trenér bude muset v zimě zřejmě sáhnout do kádru a některých borců se zbavit, což rozhodně na sebevědomí nepřidá nikomu. A poněkud aktuálnější trable má Slavia na pozici střelce. Toho totiž jednoduše nemá. Van Buren, Škoda ani Jusúf rozhodně nestřílejí gól za gólem, křídelní záložník Masopust by měl problém trefit branku, i kdyby byla dvakrát větší, jediný, kdo si drží standard je Olayinka. A záložníci nebo dokonce obránci Slavii nespasí.

I když zrovna proti Karviné to tak přesně bylo. První branku a svou premiérovou dal po centru z přímého kopu stoper Takács, solidní výkon předvedl i Josef Hušbauer. Impotentního van Burena střídal po poločase Škoda, který ze hry orazítkoval břevno a pak pojistil vítězství ve svém 300. ligovém startu z penalty. Otázka je, kdo se bude v zimě pakovat, a koho si Trpišovský na hrot přivede, někoho totiž nutně potřebuje.

💬 Jindřich Trpišovský po #slakar: "Na Ondru Koláře jezdí koukat hodně klubů. Jedna nabídka byla velmi zajímavá, ale já se chci soustředit na sportovní věci. Přestupové okno se otevře až v zimě. Jsem ale ohromně rád za přístup hráčů, kteří mají skvěle srovnané priority." - SK Slavia Praha (@slaviaofficial) 1. prosince 2019

Váznoucí mezihra

Plzeň ztrácí z druhého místa na Slavii již propastných jedenáct bodů a vítězství s outsidery jsou pro ni nutností. Zvlášť, když do Štruncových sadů zavítal jeden z nejhůře bránících týmu Bohemians 1905. Klokani v minulém kole v záchranářském duelu udolali Příbram, ale co si budeme namlouvat, na západ Čech jeli bojovat maximálně o remízu.

Roli favorita naplnila Plzeň relativně v klidu, pražský klub si nevypracoval mnoho příležitostí a brankovou vlastně žádnou. Domácí drželi míč, po chybě hostujícího stopera a umístěné střele Kalvacha šli do vedení, ale bylo cítit, jak jim zoufale chybí spojení mezi zálohou a útokem. Podpora tentokrát nepřišla ani od stabilně silných krajních beků.

I proto si po vítězství 1:0 Pavel Vrba posteskl, že mít ve formě hrajícího Horváta, Daridu nebo Hrošovského, bylo by to jiné. Po minulém kole se spekulovalo o konci oblíbeného trenéra a je cítit, že atmosféra v druhém klubu tabulky rozhodně není ideální.

Nováček na koni

Už šest vítězných zápasů v řadě měl před nedělním utkáním v Jablonci na kontě nováček soutěže z Českých Budějovic. Na severu Čech nečeká žádný tým lehká práce, což se potvrdilo i v zápase s týmem, jehož osu tvoří borci se zkušenostmi na rozdávání.

Jablonec byl aktivnější a svého soupeře přehrával prakticky celý zápas. Jenže se popět projevila kolísavá forma Severočechů, kteří jsou schopni vypráskat Teplice, ale také dostat ostudnou čtyřku s Příbramí. Lekci z efektivity jim tentokrát ukázaly Budějovice. Po ukázkovém rychlém protiútoku se trefil v 78. minutě Čavoš a domácí už se nezmohli na odpověď.

GÓÓÓL | Po centru Mršiće se ve vápně prosazuje PATRIK ČAVOŠ a v 77. minutě vedeme 1:0!😍 pic.twitter.com/R9NGo1LSzN - SK Dynamo ČB (@SK_Dynamo_CB) 1. prosince 2019

Nutno podotknout, že excelentní výkon předvedl jeden z nejlepších gólmanů současné ligy, navrátilec z Německa Jaroslav Drobný. Veterán v hostujícím dresu přiváděl jablonecké střelce k šílenství.

Ze zbylých utkání lze rozhodně vypíchnout vůli Mladé Boleslavi, která během čtyř minut otočila utkání s nepříjemnými Teplicemi a udržela průběžnou třetí příčku.