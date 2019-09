Porazí po Spartě, Plzni i Slavii? Slovácko chce venku opět loupit

Fotbalisté vedoucí Slavie v sobotním zápase 9. kola první ligy hostí páté Slovácko. Pro obhájce titulu to bude generálka na úterní vstup do skupiny Ligy mistrů na stadionu Interu Milán. Sedmá Sparta zkusí vylepšit špatnou obranu i venkovní bilanci v neděli ve Zlíně. Druhá Plzeň, která na Slavii ztrácí tři body, až v pondělní dohrávce doma vyzve třetí Jablonec.

Slávisté před reprezentační přestávkou ztratili výhru v Opavě, kde od oslabeného soupeře v poslední minutě dostali gól na 1:1. Slovácko sice prohrálo sedm z posledních osmi ligových duelů proti "sešívaným", ale v aktuálním ročníku už dokázalo venku porazit další favority Spartu a Plzeň shodně 2:0.

"Slovácko v téhle sezoně předvedlo velice dobré výkony. Víme, že zaslouženě vyhráli na Spartě i v Plzni. Na druhou stranu zase prohráli vysoko v Jablonci (0:6)," řekl trenér Slavie Jindřich Trpišovský. "Slovácko velmi dobře brání, vychází z hlubokého bloku a má skvělé kontry. Nesmíme lacino ztrácet míče a pouštět je do situací, v kterých jsou silní. Prioritu má teď sobotní zápas, až pak se můžeme dívat na zápas s Interem. Minule jsme ztratili v Opavě, potřebujeme vyhrát," dodal kouč Pražanů.

Sparta ze tří venkovních utkání sezony získala jediný bod a ve Zlíně nevyhrála při posledních třech návštěvách. "Zlín je ve druhé polovině tabulky, ale má natolik zkušený kádr, že by podle něj i předváděné hry měl být v první polovině. Na Moravě celkově je na Spartu trochu jiný pohled než u nás v Praze nebo v Čechách. Pamatuji si opravdu historicky, že už za mě se ve Zlíně těžko hrálo. Nevím proč, doufám, že to teď zlomíme a vyhrajeme," uvedl Michal Horňák, asistent trenéra Sparty Václava Jílka.

Letenští z posledních čtyř ligových zápasů jen jednou zvítězili a třikrát inkasovali minimálně tři góly. V osmi kolech pak sparťané celkem dostali 14 branek a horší obranu v první lize mají už pouze Bohemians 1905 s Opavou (oba 16). Po Zlínu čeká Jílkovy svěřence derby se Slavií a další šlágr s Plzní. "Kdyby se nám zápas ve Zlíně povedl a dokázali bychom zpátky přivést tři body, byl by to hlavně pro hráče velice dobrý impuls do těch dalších dvou vrcholů podzimu," konstatoval Horňák.

Poslední Teplice se představí v Liberci, s nímž v lize neprohrály pětkrát za sebou a z toho čtyřikrát braly výhru. Hostům bude na lavičce chybět trenér Stanislav Hejkal. Tomu začíná dvouzápasový trest za urážky rozhodčích po zápase s Karvinou, kdy dostal jako první kouč v české nejvyšší soutěži červenou kartu.

Příbram se rovněž v sobotu pokusí v Mladé Boleslavi vybojovat první venkovní body sezony. Tým kouče Jozefa Webera má na svém stadionu stoprocentní bilanci čtyř výher a středočeskému soupeři v samostatné lize doma nikdy nepodlehl.

V neděli jsou vedle zápasu Zlín - Sparta na programu další dvě utkání. Šestá Ostrava přivítá nováčka z Českých Budějovic, který vyhrál jediný z posledních sedmi vzájemných soubojů v nejvyšší soutěži.

Předposlední Karviná se před svým publikem utká s Bohemians 1905 s cílem připsat si první domácí výhru v ligovém ročníku. "Klokani" zase chtějí v pátém venkovním utkání odvrátit pátou porážku.