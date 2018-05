Potkáme špičkový tým, nesmíme nic podcenit, varuje Trpišovský

Fotbalisté Slavie mají šanci ukončit 16 let čekání na triumf v českém poháru a podle trenéra Jindřicha Trpišovského si tým uvědomuje důležitost duelu. Z mužstva cítí velké soustředění a sám se snaží o to, aby tato šance nebyla promarněna.

"Je to zápas o trofej, takových zápasů se u nás moc nehraje. Tu příležitost dostanete jednou za čas. Navíc je to pro klub po dlouhé době, takže motivace nemůže být větší. Z týmu cítím velkou koncentraci. Já mám pocit zodpovědnosti, že když tu možnost máme, tak ji nechceme promarnit," řekl Trpišovský na předzápasové tiskové konferenci.

Stejně k tomu přistupuje reprezentační záložník Jaromír Zmrhal. "Motivace je veliká. Já sám chci pohár vyhrát, protože tuhle trofej nemám. Půjdeme do toho naplno," prohlásil Zmrhal, který si nemyslí, že by byl se spoluhráči favoritem. "Finálové zápasy jsou v tomto směru jiné. Rozhodně k tomu nesmíme přistoupit s tím, že je jsme favoritem, a něco podcenit. Není čas na nějakou chybu. Je to jediný zápas a hraje se až do konce," dodal.

Roli favorita odmítá i Trpišovský. "Utkání nemá favorita, je to jeden zápas, ve kterém se může stát všechno. Vzhledem k tomu, že na jaře získal Jablonec více bodů než my, tak se za favorita považovat nemůžeme. Rozhodne aktuální forma a hodně napoví první vstřelený gól," míní kouč Slavie.

Slavii hodně povzbudila sobotní ligová výhra nad Plzní, pro Trpišovského to je ale zároveň dilema, zda vsadit na stejnou sestavu, zvlášť když se mu vrací stabilní střední záložník Tomáš Souček. Otazník ale visí nad Jakubem Hromadou, který dostal proti Plzni tvrdou ránu do hlavy.

"Je to dilema. Je to ale jiný zápas, jiný soupeř, jiný způsob hry. Navíc se nám vrací vykartovaný Tomáš Souček. Výkon z naší strany byl dobrý, ale každé utkání je jiné. I pohárové zápasy jsou vedené jinak než ligové. Takže při skládání sestavy budeme brát ohled na typologii utkání," řekl Trpišovký.

I podle Zmrhala musí tým utkání s Plzní hodit za hlavu a soustředit se jen na Jablonec. "Jsme rádi, že jsme to zvládli, i s výkonem můžeme být spokojeni, ale teď hrajeme na jiném stadionu, proti jinému soupeři a bude to úplně jiné utkání. Zápas s Plzní nás hodně vyhecoval a teď se na Jablonec musíme připravit stejně," dodal.

Podle Trpišovského patří Jablonec aktuálně do absolutní české špičky. "Jablonec je tým jara, prohrál jen na Spartě, jedou v jedné sestavě a jsou hrozně sehraní. Mají v Masopustovi a Jovovičovi výborné hráče na stranách, Doležal hraje v největší pohodě, co si ho vybavuji, jsou hodně soubojový tým a nemají vyloženou slabinu. Momentálně hrajeme se špičkovým týmem naší ligy," dodal Trpišovský.