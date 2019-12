Potvrzeno! Fotbalovou Plzeň převezme po Vrbovi Adrián Guľa

Fotbalisty Plzně povede po Pavlu Vrbovi podle očekávání Adrián Guľa. Čtyřiačtyřicetiletý slovenský trenér podepsal s Viktorií smlouvu na dva a půl roku. Mužstva se ujme na startu zimní přípravy 6. ledna. Klub o tom dnes informoval na svém webu.

Guľa v minulosti hrál nejvyšší českou soutěž za Opavu a Jablonec. Po konci aktivní kariéry trénoval v Trenčíně a Žilině, s níž v sezoně 2016/17 vyhrál ligu. Od loňského léta vedl slovenskou reprezentaci do 21 let. V úterý ho Slovenský fotbalový svaz uvolnil, aby mohl převzít Plzeň místo Vrby, který odešel do bulharského Ludogorce Razgrad.