Před vyprodanou bitvou se Slavií: Musíme je uběhat, zní z Baníku

Jeden šlágr kola svého vítěze už zná, teď přichází na řadu ten další. Slavia vyráží na horkou půdu Ostravy, kde hodlá bojovat o další důležité body a pátou výhru v řadě. Baník jí však rozhodně nechce nechat nic zadarmo. I Ostravané totiž proplouvají FORTUNA:LIGOU prozatím velmi dobře. Jak ostře sledovaný duel dopadne?

Plzeňská Viktoria před dvěma dny srazila Spartu a dotáhla se na čelo tabulky. Nad vedoucí Slavií ztrácí pouze z pohledu skóre a chce se co nejdříve prodrat na samotný vrchol. Sešívaní však mají zápas k dobru. Ten ale odehrají proti houževnatému Baníku, jenž si v tabulce hýčká pátou příčku.

"Bude hodně záležet na začátku a na tom, jestli padne brzy gól. Baník hraje hodně organizovaně. Povětšinou nastupují v rozestavení 4-4-2, ale vycházejí spíše z bloku a chodí do rychlých protiútoků. Je to hodně důležitý zápas, střetnou se vyrovnané týmy. Všichni, kteří teď hráli v Ostravě, tak to měli hodně těžké. Mohl by to být hodně atraktivní zápas. Myslím si ale, že za stavu 0:0 to bude opatrnější," řekl o nadcházejícím duelu trenér Trpišovský pro klubový web.

Na velké kvality soupeře poukázal i trenér Pánik, jenž se postaví na druhou střídačku. "Je to kvalita. Dlouho posilovali, postupně se jim to sehrává a výkonnost roste. V současné době to je mužstvo, které umí na úrovni hrát i evropské poháry. Dokázalo uhrát výborný výsledek s francouzským Bordeaux a to už o něčem svědčí a vypovídá."

Vyprodaný stadion a velká bitva. Kdo se bude radovat?

Zápas by měl být o to lepší, že Městský stadion v Ostravě by měl být vyprodaný. Velkému hitu by tak měly přihlížet našlapané ochozy a o dobrou atmosféru rozhodně nebude nouze. "Na Baníku je tradičně skvělá kulisa, má být vyprodáno. Bude to výborný zápas. Fanoušci Baníku umějí udělat skvělou atmosféru, navíc dorazí spousta našich fanoušků, takže ideální fotbalové prostředí. Všichni se těšíme," pronesl kouč červenobílých.

Ten se může radovat i z uzdravení některých hráčů. I když jiní na marodku naopak na chvíli přibyli. "Podařilo se nám v poháru některé hráče pošetřit, ať už cíleně, nebo doléčit zranění. Někteří hráči jako Tomáš Souček měli drobné zdravotní potíže z utkání s Bohemians. Jsme rádi, že se nám vrátili Muris Mešanovič a Peter Olayinka, oba jsou to ofenzivní hráči, navíc máme zraněné Standu Tecla a Honzu Sýkoru. Oba se na návrat hodně připravovali. Oba jsou schopní velice dobře vstoupit do zápasů jako střídající hráči, případně i hrát od začátku."

Naplno však zbrojí také Baník. A jeho lodivod dokonce prozradil recept, s jakým by rád nad Pražany vyzrál. "Bude to chtít běhat, běhat a zase běhat. Když to uběháme, můžeme být úspěšní. Když je uběháme, k ničemu je nepustíme a věříme, že my tam nějaký gól strčíme."

Obránce Vladimír Coufal, pro kterého bude utkání hodně speciální, protože v Baníku kdysi nastupoval, kontroval. "Doufám, že to bude atraktivní zápas. Všichni víme, jak tam hrála Sparta. Nebylo to moc koukatelné, udělali z toho spíše válku. Já doufám, že s námi to bude lepší. Baník hraje stylem, že z toho chce udělat boj. Hrají s maximální agresivitou, musíme se jim v tom vyrovnat a přidat také fotbalovost, kterou máme. Snad budeme také úspěšní," uzavřel.